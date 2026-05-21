Honduras confirma primer caso importado de sarampión tras casi tres décadas sin reportes

Tegucigalpa, Honduras. -La Secretaría de Salud confirmó este jueves el primer caso importado de sarampión en Honduras, una enfermedad que no registraba contagios en el país desde 1997. Las autoridades sanitarias informaron que el paciente es un hondureño de 40 años, originario de Yorito, Yoro, quien permaneció durante seis meses en Guatemala, específicamente en la región de Petén, donde presuntamente contrajo la enfermedad. Según explicó el doctor Homer Mejía, jefe de vigilancia epidemiológica, el caso fue detectado en el punto fronterizo terrestre de Agua Caliente, Ocotepeque, luego de que el paciente presentara síntomas compatibles con sarampión como fiebre, tos, conjuntivitis, dolor articular y erupciones cutáneas. “Esta persona fue captada oportunamente mediante los protocolos de vigilancia epidemiológica activados en los puntos de entrada del país”, detalló el funcionario. La confirmación se realizó mediante una prueba PCR en tiempo real. Actualmente, el paciente permanece estable y bajo aislamiento.

Vigilan a nueve contactos

Como parte del protocolo sanitario, las autoridades identificaron a nueve personas que viajaban en el mismo autobús que el paciente desde México y Guatemala con destino a San Pedro Sula. La Secretaría de Salud indicó que todos los contactos permanecen bajo vigilancia epidemiológica y, hasta ahora, no presentan síntomas. Los monitoreos se realizan en distintas zonas del país, incluyendo San Pedro Sula, Choloma, Siguatepeque, Santa Rita y Yoro.

Honduras mantiene certificación sin transmisión local

Las autoridades aclararon que este caso no corresponde a transmisión comunitaria dentro del país. “Honduras no tiene casos autóctonos de sarampión; este es un caso importado”, enfatizaron las autoridades sanitarias durante la conferencia.

El país fue certificado en 2016 como libre de sarampión, tras no registrar casos desde 1997. Sin embargo, el aumento de contagios en la región ha elevado las alertas sanitarias. Según Salud, Guatemala enfrenta actualmente un brote importante de la enfermedad, lo que incrementa el riesgo de importación de casos.

Llamado urgente a vacunarse

La doctora Odalis García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), hizo un llamado a la población a verificar y completar sus esquemas de vacunación, especialmente en niños. El esquema nacional contempla dos dosis de vacuna contra el sarampión: la primera a los 12 meses y la segunda a los 18 meses. “El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible mediante vacunación, con una protección de hasta el 99 % con esquema completo”, explicó. Las autoridades también recomendaron acudir de inmediato a un centro de salud ante síntomas como fiebre alta, erupciones en la piel, tos, congestión nasal, ojos enrojecidos.

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