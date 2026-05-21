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Ministro de Seguridad asegura que masacre en Trujillo no fue por conflicto de tierras

Unas 10 personas perdieron la vida en una finca de palma africana ubicada en la comunidad de Rigores, Trujillo, zona litoral atlántica de Honduras

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 10:14
Ministro de Seguridad asegura que masacre en Trujillo no fue por conflicto de tierras

Gerzón Velásquez Aguilar, ministro de la Secretaría de Seguridad de Honduras.

Foto: Cortesía.

Trujillo, Honduras.- El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez Aguilar, se refirió a la masacre ocurrida en Trujillo, Colón, que hasta el momento deja un saldo de 10 personas asesinadas, y aseguró que el hecho no estaría relacionado con conflictos por tierras.

El funcionario anunció que un equipo especializado ya se moviliza hacia la zona para investigar el crimen, identificar a los responsables y enfrentar la situación de violencia.

Más de 10 personas asesinadas en masacre en finca de Rigores, Trujillo

"Esto no es un conflicto de tierras, es producto de una organización criminal. En la zona no solo operan grupos campesinos invadiendo tierras, también existen estructuras criminales que han instrumentalizado a integrantes de algunas organizaciones campesinas para cometer delitos", declaró Velásquez Aguilar.

Asimismo, informó que el Gobierno desplegará de manera inmediata una fuerza especial en el Bajo Aguán para intervenir la zona tras la masacre registrada la mañana de este jueves en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo.

El ministro detalló que el operativo contará con el apoyo de fiscales del Ministerio Público, miembros de las Fuerzas Armadas, jueces y agentes de inteligencia, con el objetivo de capturar a los responsables e identificar a otros grupos criminales que operan en el sector.

Masacre en Trujillo

Al menos 10 personas fueron asesinadas en una finca de palma africana ubicada en la comunidad de Rigores, Trujillo, en el litoral atlántico de Honduras.

11 masacres ya dejan 47 muertos en Honduras durante este 2026

De manera preliminar, se informó que entre las víctimas figuran tres hermanas identificadas como Mirian, Mirza y ​​Lina Rodríguez. Además, entre los cuerpos se encontraba una menor de edad.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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