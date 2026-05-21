Ministro de Seguridad asegura que masacre en Trujillo no fue por conflicto de tierras

Trujillo, Honduras.- El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez Aguilar, se refirió a la masacre ocurrida en Trujillo, Colón, que hasta el momento deja un saldo de 10 personas asesinadas, y aseguró que el hecho no estaría relacionado con conflictos por tierras. El funcionario anunció que un equipo especializado ya se moviliza hacia la zona para investigar el crimen, identificar a los responsables y enfrentar la situación de violencia.

"Esto no es un conflicto de tierras, es producto de una organización criminal. En la zona no solo operan grupos campesinos invadiendo tierras, también existen estructuras criminales que han instrumentalizado a integrantes de algunas organizaciones campesinas para cometer delitos", declaró Velásquez Aguilar. Asimismo, informó que el Gobierno desplegará de manera inmediata una fuerza especial en el Bajo Aguán para intervenir la zona tras la masacre registrada la mañana de este jueves en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo. El ministro detalló que el operativo contará con el apoyo de fiscales del Ministerio Público, miembros de las Fuerzas Armadas, jueces y agentes de inteligencia, con el objetivo de capturar a los responsables e identificar a otros grupos criminales que operan en el sector.



Masacre en Trujillo

Al menos 10 personas fueron asesinadas en una finca de palma africana ubicada en la comunidad de Rigores, Trujillo, en el litoral atlántico de Honduras.