Más de 10 personas asesinadas en masacre en finca de Rigores, Trujillo

Colón, Honduras.- En una finca de palma africana fueron asesinadas al menos 10 personas en la comunidad de Rigores, Trujillo, zona litoral atlántica de Honduras.

El violento crimen que trascendió esta mañana habría ocurrido en altas horas de la noche del miércoles -20 de mayo- cuando trabajadores de la finca acababan de terminar la faena diaria en la Finca Paso Aguán.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran varios cuerpos en el suelo con heridas de bala, entre ellas varias mujeres y al menos una menor de edad.

Por lo dantesco de la escena, estas personas habrían sido sorprendidas por los victimarios pues no lograron resguardarse de las ráfagas de disparos.