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Más de 10 personas asesinadas en masacre en finca de Rigores, Trujillo

De momento solo hay identificados tres cuerpos, al parecer tres hermanas de apellido Rodríguez; también hay una menor entre las víctimas

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 08:25
Más de 10 personas asesinadas en masacre en finca de Rigores, Trujillo

Algunos cuerpos fueron encontrados en la entrada a la finca, otros en medio de las palmas africanas.

Foto cortesía: Redes sociales.

Colón, Honduras.- En una finca de palma africana fueron asesinadas al menos 10 personas en la comunidad de Rigores, Trujillo, zona litoral atlántica de Honduras.

El violento crimen que trascendió esta mañana habría ocurrido en altas horas de la noche del miércoles -20 de mayo- cuando trabajadores de la finca acababan de terminar la faena diaria en la Finca Paso Aguán.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran varios cuerpos en el suelo con heridas de bala, entre ellas varias mujeres y al menos una menor de edad.

Por lo dantesco de la escena, estas personas habrían sido sorprendidas por los victimarios pues no lograron resguardarse de las ráfagas de disparos.

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Ante la magnitud del suceso, las autoridades de la Policía Nacional confirmaron que varias patrullas partieron a tempranas horas hacia el lugar para resguardar la escena y confirmar el número de víctimas.

Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional señaló que aunque el crimen habría ocurrido anoche, por lo alejado del sector fue hasta esta mañana que trasciende.

Preliminarmente de conoce que entre las víctimas hay tres hermanas identificadas como Mirian, Mirza y Lina Rodríguez. Además entre los cuerpos se detectó una menor de edad.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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