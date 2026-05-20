Padres y maestros piden ayuda urgente para reparar kínder en riesgo en Lepaterique

Tegucigalpa, Honduras. -El deterioro del Jardín de Niños Rafael Leonardo Callejas mantiene en riesgo a 92 menores que diariamente reciben clases en el centro educativo ubicado en el barrio El Centro de Lepaterique, frente al parque central.

Padres de familia y docentes denunciaron que la estructura presenta severos daños desde hace aproximadamente 12 años, situación que se ha agravado con el paso del tiempo y las lluvias que afectan la zona.

"Nosotros no tenemos apoyo y estamos tocando puertas para que nos ayuden con el techo que en cualquier momento puede colapsar", lamentó Frank Chavez, presidente de la asociación de padres de familia.

"Hemos tocado puertas a las autoridades de Lepaterique, pero no hay respuesta hasta los momentos", dijo.

"Es una emergencia porque el techado ya se está cayendo. Imagínese que Dios no lo permite y que nuestros hijos estén recibiendo clases y ese techado se venga encima", lamentó.

Los padres de familia indicaron que ya comenzó a colapsar, provocando temor entre los encargados del kínder, quienes aseguran que los niños permanecen expuestos a un accidente dentro de las aulas donde reciben sus enseñanzas.

La directora del centro educativo, Kenia Colindres, explicó que la prioridad urgente es reemplazar completamente el techo debido al peligro que representa para los menores y el personal docente que labora en el lugar.