Operativos dejan más de 400 motocicletas decomisadas en el DC en menos de una semana

Tegucigalpa, Honduras.- Los operativos ejecutados por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en distintos puntos de la capital ya dejan más de 400 motocicletas decomisadas en menos de una semana, según confirmaron autoridades de la institución. Desde el pasado 13 de mayo, los agentes de tránsito intensificaron las inspecciones en Tegucigalpa y Comayagüela con el objetivo de verificar que los conductores cumplan con la Ley de Tránsito, especialmente quienes circulan en motocicleta. La medida ha provocado reacciones divididas entre los capitalinos. Mientras algunos respaldan las acciones policiales, otros cuestionan las sanciones y los decomisos.

“Excelente, limpieza total, son pocos los que cumplen con los requisitos” o “Agárrenlos, así se harán más responsables a sacar la licencia”, son algunos de los comentarios difundidos por ciudadanos tras el incremento de los retenes vehiculares. Sin embargo, quienes no han recibido de forma positiva la iniciativa, son los cientos de motociclistas que ahora enfrentan multas y procesos engorrosos para intentar recuperar sus vehículos. La portavoz de la DNVT, Riccy Montoya, informó a EL HERALDO que “hasta el martes llevábamos más de 2,300 motos decomisadas a nivel nacional”. La cifra corresponde a los operativos desarrollados desde el inicio de las acciones policiales y refleja el impacto que han tenido los controles vehiculares en distintas regiones del país. Montoya detalló que, de los más de 2,300 decomisos reportados a nivel nacional, 407 motocicletas pertenecen al Distrito Central. Esto equivale a un promedio cercano a 58 decomisos diarios solamente en la capital.

Operativos en 22 puntos de la capital

Las autoridades mantienen presencia en al menos 22 sectores estratégicos de Tegucigalpa y Comayagüela, principalmente en bulevares y accesos con alta circulación vehicular. “Tenemos puntos de control en las entradas y salidas de la ciudad, también en los bulevares donde hay mayor congestionamiento”, afirmó la subinspectora Montoya. Los capitalinos, por su parte, reportaron retenes en sectores como el bulevar Fuerzas Armadas, bulevar Suyapa, bulevar Comunidad Económica Europea, bulevar Centroamérica y bulevar Kuwait, entre otros puntos de alta afluencia. En cada operativo, los agentes verifican que los motociclistas porten licencia de conducir, casco protector, retrovisores y luces en buen estado, además de la documentación obligatoria. Por esta razón, las autoridades reiteraron que quienes incumplan las disposiciones serán sancionados conforme a la normativa vigente.

DNVT busca reducir accidentes de tránsito