Bad Bunny y Zara lanzan "Benito Antonio", su colección de tintes caribeños

San Juan, Puerto Rico.- Camisetas, pantalones, corbatas y trajes en tonos cálidos y colores pastel, rodeados de mesas con juegos de dominó, proyectan el ambiente caribeño de Puerto Rico en la nueva colección exclusiva "Benito Antonio" de Bad Bunny y Zara, que ya triunfó en San Juan y llegará el 21 de mayo a otros países. "Desde el día uno, las filas eran inmensas. Cuando apareció Benito en el centro comercial, el éxito que tuvimos fue incalculable", comenta a EFE Jeremy Nazario, de 27 años, gerente en el área de la colección 'Benito Antonio' en la tienda de la marca española en el centro comercial Plaza Las Américas. Bad Bunny desató la euforia entre las personas presentes en el centro comercial y provocó un gran revuelo en las redes sociales al ser captado saliendo del establecimiento con las manos repletas de la mercancía de su línea de ropa. En la tienda de Zara, sobre el fondo verde esmeralda de las paredes y las mesas de dominó rosas, se exponen gran variedad de artículos como polos, chaquetas, bolsos y gorras en colores neutros como el blanco y el negro y en una colorida gama de textiles que llevan el logotipo que estaba impreso en la silla en la que se preparó Bad Bunny para la Met Gala.

Puerto Rico siempre primero

"Los colores y todo demuestran lo que es Puerto Rico. Estoy viendo a ver qué me llevo. Tengo muchas cosas en la mano y todavía no sé qué escoger, pero está súper hermosa la ropa", asegura a EFE Miguel Francisco Mercado, de 20 años. Mientras observa la colección en la tienda de Zara, el joven destaca que "Bad Bunny siempre llega a Puerto Rico primero", expresando su apreciación por el hecho de que muestre la colección en su isla natal antes que en el resto del mundo.

Sin embargo, no todos los asistentes a la tienda terminan obteniendo vestuario de la colección, como es el caso de María José del Valle, de 18 años, que confiesa que para los jóvenes puertorriqueños los precios son "medio caritos" y su bolsillo no puede asumir el coste. "Son como cosas de líneas o sólidas. No vamos a comprar, estamos jugando dominó. Me gusta el concepto de añadir dominó a lo que es esta tienda porque es añadir una parte de la cultura puertorriqueña", afirma con una sonrisa, mientras mueve las fichas de uno de los juegos más característicos del archipiélago. La joven boricua subraya que le fascina "ver a un artista de Puerto Rico colaborar con una compañía tan grande" como Zara: "Representa ver lo grande que nosotros mismos podemos llegar si creemos en nosotros mismos".

Una colaboración que nació en la residencia

El gerente Nazario detalla que el vínculo entre Bad Bunny y Zara surgió como "una mezcla de muchas cosas" que empezó con la residencia de 31 conciertos que el cantante ofreció el verano pasado en el Coliseo de Puerto Rico.

En ese momento, Zara creó unas camisetas que ponían "Puerto Rico" y tuvieron un éxito "súper grande" a nivel mundial, lo que motivó a la empresa española a "comenzar a hacer los contactos con el equipo de Bad Bunny", según Nazario.