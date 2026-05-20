Temperaturas de hasta 42 grados y humo persistirán este miércoles en Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este miércoles 20 de mayo persistirán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio hondureño, acompañadas de la presencia de humo que continúa afectando la calidad del aire.
De acuerdo con el pronóstico oficial, durante horas de la tarde la brisa proveniente del océano Pacífico generará precipitaciones débiles y aisladas en sectores del suroccidente del país, aunque el calor seguirá predominando en la mayoría de regiones.
Las temperaturas más altas se registrarán en los departamentos de Valle y Choluteca, donde los termómetros alcanzarán hasta los 42 grados centígrados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 26 y 27 grados.
En la zona norte y occidente también se esperan temperaturas elevadas. Cortés y Comayagua reportarán máximas de 36 grados, mientras que Santa Bárbara y Copán alcanzarán hasta los 35 y 36 grados centígrados.
Para el departamento de Francisco Morazán se pronostica una temperatura máxima de 33 grados y mínima de 20, condiciones similares a las previstas en La Paz y Lempira, donde el ambiente continuará cálido durante gran parte del día.
En Olancho se esperan máximas de 35 grados y mínimas de 24, mientras que en El Paraíso las temperaturas oscilarán entre los 19 y 32 grados centígrados.
Los departamentos de Yoro y Comayagua registrarán máximas de 35 y 36 grados respectivamente, acompañadas de mínimas entre los 20 y 21 grados.
En Intibucá se mantendrán temperaturas más frescas en comparación con el resto del país, con máximas de 28 grados y mínimas de 14, siendo una de las regiones con clima menos caluroso.
Por su parte, en Islas de la Bahía se pronostican temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 27, mientras que Gracias a Dios alcanzará hasta los 33 grados con mínimas de 26.
Copeco recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, además de tomar precauciones debido a la presencia de humo en el ambiente.