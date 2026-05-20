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Temperaturas de hasta 42 grados y humo persistirán este miércoles en Honduras

Altas temperaturas seguirán afectando a Honduras este 20 de mayo, algunos departamentos alcanzarán hasta los 42 grados. ¿Cómo estará el clima hoy?

  • Actualizado: 20 de mayo de 2026 a las 06:27
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La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este miércoles 20 de mayo persistirán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio hondureño, acompañadas de la presencia de humo que continúa afectando la calidad del aire.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
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De acuerdo con el pronóstico oficial, durante horas de la tarde la brisa proveniente del océano Pacífico generará precipitaciones débiles y aisladas en sectores del suroccidente del país, aunque el calor seguirá predominando en la mayoría de regiones.

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Las temperaturas más altas se registrarán en los departamentos de Valle y Choluteca, donde los termómetros alcanzarán hasta los 42 grados centígrados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 26 y 27 grados.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
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En la zona norte y occidente también se esperan temperaturas elevadas. Cortés y Comayagua reportarán máximas de 36 grados, mientras que Santa Bárbara y Copán alcanzarán hasta los 35 y 36 grados centígrados.

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Para el departamento de Francisco Morazán se pronostica una temperatura máxima de 33 grados y mínima de 20, condiciones similares a las previstas en La Paz y Lempira, donde el ambiente continuará cálido durante gran parte del día.

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En Olancho se esperan máximas de 35 grados y mínimas de 24, mientras que en El Paraíso las temperaturas oscilarán entre los 19 y 32 grados centígrados.

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Los departamentos de Yoro y Comayagua registrarán máximas de 35 y 36 grados respectivamente, acompañadas de mínimas entre los 20 y 21 grados.

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En Intibucá se mantendrán temperaturas más frescas en comparación con el resto del país, con máximas de 28 grados y mínimas de 14, siendo una de las regiones con clima menos caluroso.

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Por su parte, en Islas de la Bahía se pronostican temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 27, mientras que Gracias a Dios alcanzará hasta los 33 grados con mínimas de 26.

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Copeco recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, además de tomar precauciones debido a la presencia de humo en el ambiente.

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