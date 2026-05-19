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Iban a ser narcopistas: los bienes incautados vinculados a Magdaleno Meza

Las operaciones se desarrollaron en Francisco Morazán, Santa Bárbara y Copán; se incautaron cuatro inmuebles y dos empresas utilizadas para ocultar patrimonio ilícito

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 09:29
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Miembros de la ATIC y la FESCCO ejecutaron acciones de privación de bienes ilícitos vinculados al narcotraficante extinto Magdaleno Meza Fúnez, también conocido como Nery Orlando López Sanabria, de acuerdo con las investigaciones.

 Foto: MP
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Magdaleno Meza (foto) habría liderado una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas y al lavado de activos desde el año 2006, indica el informe del MP.

 Foto: Cortesía
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Esta misma organización utilizaba mecanismos de ocultamiento patrimonial, como la adquisición de bienes a nombre de terceros y la creación de sociedades mercantiles de “maletín” para legitimar recursos ilícitos.

 Foto: MP
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Las autoridades vinculan a su entorno familiar y a colaboradores cercanos en la administración, manejo y adquisición de los activos investigados.

 Foto: MP
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Entre las propiedades incautadas está un terreno de 1,233 manzanas de tierra, que, según la investigación, habría sido destinada para la construcción de una narcopista.

 Foto: MP
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Las autoridades detallan que este terreno, ubicado en la aldea El Guante de Cedros, habría sido utilizado con la intención de habilitar el aterrizaje de aeronaves con cargamentos de droga.

 Foto: MP
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También se aseguró un inmueble en Macuelizo, Santa Bárbara, además de tres propiedades en la aldea Las Flores y el sector del río Culupa, y dos sociedades mercantiles identificadas como Tecnonet HN S. de R.L. e Investigaciones y Logística S. de R.L.

 Foto: MP
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Movimientos financieros entre el exalcalde Óscar Roberto Acosta Zepeda, conocido como“El Pelón Acosta”, y personas vinculadas a la estructura criminal en 2018 habrían permitido detectar estas propiedades y se abrieron líneas de investigación.

 Foto: Archivo
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Ante los incumplimientos de pago, la organización habría intentado tomar control de una propiedad mediante presiones, maniobras legales y la participación de terceros.

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Tras la localizacion de las propiedades, las autoridades intervinieron una la primera en Santa Bárbara que habría sido utilizada como residencia de Meza Fúnez, donde se encontraron barriles soterrados.

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La estructura, según el informe del MP, operaba mediante empresas fachada, documentos falsos e identidades alternas para encubrir el origen de los bienes y dificultar su rastreo.

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El proceso investigativo continúa en desarrollo y que no se descartan nuevas acciones contra otras personas que podrían estar vinculadas a la red criminal.

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