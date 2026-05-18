SIM con registro y penas más altas: las nuevas medidas contra maras y pandillas en Honduras

Tras la aprobación de las reformas penales para endurecer el combate contra las maras y pandillas, el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, Marcos Paz, detalló las nuevas medidas que incluyen mayores penas, controles a las compañías telefónicas y financieras, así como nuevas restricciones para la venta de chips en Honduras.
Marcos Paz, explicó que las nuevas disposiciones buscan atacar no solo a quienes ejecutan las extorsiones, sino también a toda la estructura financiera y logística detrás de estos delitos.
Paz señaló que las reformas incorporan nuevos elementos al delito de extorsión, ampliando la persecución penal contra quienes colaboren de alguna manera con las estructuras criminales. Según explicó, las medidas alcanzan a las personas que faciliten cuentas bancarias, retiren dinero ilícito o participen en transferencias relacionadas con fondos obtenidos mediante extorsión.
“Ya no solo se perseguirá al que deja un papelito o un celular, sino también a quienes entreguen, presten cuentas de banco, retiren, inviertan o reinviertan dinero mal habido”, afirmó el diputado.
El congresista también detalló que las empresas telefónicas deberán mantener un registro “minucioso, verificable y legal” de cada uno de sus clientes. Además, tendrán la obligación de responder en un plazo máximo de 24 horas cuando los órganos judiciales soliciten información relacionada con intervenciones de comunicaciones.
En el caso del sistema financiero, las instituciones bancarias dispondrán de un máximo de 10 días hábiles para entregar información requerida por jueces o autoridades investigativas.
Otro de los cambios más relevantes será el control sobre la venta de chips telefónicos. El parlamentario advirtió que las SIM ya no podrán venderse “como chicles” en las calles, ya que las compañías deberán verificar plenamente la identidad de los compradores y mantener registros actualizados.
Respecto a las penas, Marcos Paz indicó que el delito de extorsión será castigado con condenas de entre 15 y 20 años de prisión, además de agravantes que pueden incrementar las sentencias hasta en un tercio más cuando se utilicen menores de edad, personas con discapacidad o personas en condición de vulnerabilidad.
Las reformas también permiten declarar a las maras y pandillas como organizaciones terroristas. Paz sostuvo que estas estructuras han generado terror y provocado pérdidas económicas en distintos sectores del país debido al cobro de extorsiones.
El paquete aprobado además contempla la creación de una Agencia Nacional contra el Crimen, la cual integrará cuerpos de inteligencia, fiscales, jueces, Policía Nacional y Fuerzas Armadas para coordinar acciones contra la criminalidad organizada.