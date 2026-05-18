Tres claves para entender qué delitos habría cometido la comisión permanente

3.- ¿Qué pasará con los que son actualmente son diputados? El comunicado del Ministerio Público detalla que en el caso de los citados que continúan ejerciendo funciones como diputados del Congreso Nacional, la Fiscalía aplicará el procedimiento especial correspondiente para este tipo de servidores públicos, conforme a la legislación vigente. Por ejemplo, declararán en una fecha distinta a la de los demás citados.