Tres claves para entender qué delitos habría cometido la comisión permanente

Los integrantes de la exComisión Permanente del Congreso Nacional fueron citados para que comparezcan ante la Fiscalía para que declaren sobre presuntas actuaciones ilegales y excesos en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué dice la citación? Estos son los delitos que habría cometido la comisión permanente.
1.- ¿Quiénes son los citados? Los diputados y exdiputados citados deberán acudir ante el Ministerio Público el miércoles 20 de mayo ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública.
La citación abarca desde Luis Redondo, quien presidía la comisión permanente, así como ocho diputados más.
Las investigaciones abarcan a nueve miembros (diputados) propietarios y cuatro suplentes, de ellos actualmente hay algunos que aún son diputados, tras resultar electos en las elecciones de noviembre de 2025.
Entre los exdiputados citados están Luis Redondo Guifarro, Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez y Silvia Ayala. También los actuales diputados Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga, Edgardo Casaña y Linda Donaire.
2.- ¿De qué son señalados? Una de las líneas de investigación de la Fiscalía obedece a que la comisión permanente tomó decisiones que presuntamente violentaron los límites y facultades establecidos por la ley.
Las investigaciones de la FETCCOP se centran en decisiones adoptadas por la Comisión Permanente.
Entre los delitos bajo análisis figuran abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y otros ilícitos contra la administración pública.
Las decisiones cuestionadas habrían sobrepasado las facultades conferidas por la Constitución y las leyes de la República.
3.- ¿Qué pasará con los que son actualmente son diputados? El comunicado del Ministerio Público detalla que en el caso de los citados que continúan ejerciendo funciones como diputados del Congreso Nacional, la Fiscalía aplicará el procedimiento especial correspondiente para este tipo de servidores públicos, conforme a la legislación vigente. Por ejemplo, declararán en una fecha distinta a la de los demás citados.
En el caso de los actuales diputados Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga, Edgardo Casaña y Linda Donaire, el Ministerio Público deberá definir una fecha pues por ser parlamentarios tendrán un tratamiento como servidores públicos.
Cabe aclarar, de acuerdo a la citación que el procedimiento no descarta nuevas acciones conforme avancen las investigaciones técnicas y fiscales.