Así quedó el diputado de Libre que ocupaba L10 millones para un "corazón artificial"

¿Cómo quedó el diputado de Libre, Octavio Morales Bonilla, quien ocupaba L10 millones para un "corazón artificial"? Esto es lo que se sabe de él en cuanto a su salud y si pudo recuperarse.
En marzo pasado él se trasladó a México a la espera de una operación que buscaba salvarle la vida. Él es congresista por el departamento de Lempira.
Estuvo en el hospital Puerta de Hierro Andares, en México, donde se le colocó un dispositivo de asistencia ventricular.
Fue diagnosticado con insuficiencia cardíaca aguda y miocardiopatía dilatada. Su tratamiento consistía en la implantación de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda HeartMate 3, conocido como “corazón artificial”, una tecnología altamente especializada utilizada para ayudar al corazón a bombear sangre.
Solo el dispositivo tenía un costo aproximado de 10.5 millones de lempiras y finalmente se le pudo colocar, ayudando en su salud tras salir bien el proceso.
El congresista posteó esta foto en sus redes sociales anunciando que su proceso salió bien y estará de regreso en Honduras.
Él contó con el apoyo de los 128 diputados propietarios y suplentes del Congreso, quienes donaron parte de su salario y junto a otras ayudas pudo recolectar para el aparato y hospitalización.
“Más vivo que nunca y listo para volver a Honduras”, publicó el diputado Octavio Morales en sus redes sociales.
Octavio Morales fue diputado suplente de Libre en el período 2022-2026, para el período 2026-2030 logró ser electo como diputado propietario en el departamento de Lempira.
En enero pasado, mientras se instalaba el Congreso Nacional, el diputado sufrió un desmayo y fue trasladado a un centro hospitalario. Ahora volverá al Congreso luego que saliera exitoso su proceso.