¿Qué funciones tendrá Cossette López como designada de Honduras ante la OEA?

A falta de ciertas gestiones, Cossette López será la nueva embajadora de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA). ¿Cuáles serán sus funciones, qué salario tendrá y dónde vivirá? Estos son los detalles.
Cossette López dejará su cargo como consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras solicitar una licencia de un año en el órgano electoral.
López estará en este cargo por al menos un año y en 2029, cuando sean las elecciones primarias y generales, ya deberá estar nuevamente en el cargo de consejera.
Ella suplirá a Roberto Quesada, quien estaba en el cargo desde marzo del 2022, precisamente en el génesis del mandato de Xiomara Castro.
Cossette López tendrá el puesto de embajador representante permanente de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y entre sus funciones estará participar en el Consejo Permanente, promover la democracia, proteger los derechos humanos, fortalecer la seguridad hemisférica y fomentar la cooperación técnica entre los estados miembros.
Ella ahora vivirá en Washington, Estados Unidos. En 2023, mediante una solicitud de información de EL HERALDO a Cancillería, se precisó que el Estado de Honduras le pagaba L60,200 lempiras mensuales a Roberto Quesada y ahora Cossette López tendrá ese puesto.
Sin embargo, en la mayoría de casos la Secretaría de Relaciones Exteriores le paga renta y otros gastos como educación de sus hijos mediante una partida presupuestaria distinta a sus embajadores en las naciones donde estén designados.
Cossette López en la OEA deberá coordinar la asistencia técnica y financiera para proyectos de desarrollo y deberá colaborar en estrategias de seguridad multidimensional.
Otra función que tendrá en Washington es gestionar y apoyar el envío de misiones de observación electoral para garantizar procesos democráticos en la región. A su vez, supervisará y apoyará el trabajo del sistema jurídico interamericano, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Se está a la espera si la consejera Ana Paola Hall también irá al servicio exterior, algo que se ha manejado en los últimos días y con opción de ser la nueva embajadora de Honduras en España.