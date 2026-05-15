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¿Qué funciones tendrá Cossette López como designada de Honduras ante la OEA?

Cossette López vivirá en el extranjero y tendrá varios beneficios como diplomática del actual gobierno

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 16:06
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A falta de ciertas gestiones, Cossette López será la nueva embajadora de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA). ¿Cuáles serán sus funciones, qué salario tendrá y dónde vivirá? Estos son los detalles.

Foto: Cortesía redes CNE
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Cossette López dejará su cargo como consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras solicitar una licencia de un año en el órgano electoral.

Foto: Cortesía redes CNEh
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López estará en este cargo por al menos un año y en 2029, cuando sean las elecciones primarias y generales, ya deberá estar nuevamente en el cargo de consejera.

 Foto: Cortesía redes CNE
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Ella suplirá a Roberto Quesada, quien estaba en el cargo desde marzo del 2022, precisamente en el génesis del mandato de Xiomara Castro.

 Foto: Cortesía redes
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Cossette López tendrá el puesto de embajador representante permanente de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y entre sus funciones estará participar en el Consejo Permanente, promover la democracia, proteger los derechos humanos, fortalecer la seguridad hemisférica y fomentar la cooperación técnica entre los estados miembros.

 Foto: Cortesía redes Catherine Pognat
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Ella ahora vivirá en Washington, Estados Unidos. En 2023, mediante una solicitud de información de EL HERALDO a Cancillería, se precisó que el Estado de Honduras le pagaba L60,200 lempiras mensuales a Roberto Quesada y ahora Cossette López tendrá ese puesto.

Foto: Cortesía redes Catherine Pognat
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Sin embargo, en la mayoría de casos la Secretaría de Relaciones Exteriores le paga renta y otros gastos como educación de sus hijos mediante una partida presupuestaria distinta a sus embajadores en las naciones donde estén designados.

Foto: Cortesía redes
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Cossette López en la OEA deberá coordinar la asistencia técnica y financiera para proyectos de desarrollo y deberá colaborar en estrategias de seguridad multidimensional.

 Foto: Cortesía redes
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Otra función que tendrá en Washington es gestionar y apoyar el envío de misiones de observación electoral para garantizar procesos democráticos en la región. A su vez, supervisará y apoyará el trabajo del sistema jurídico interamericano, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 Foto: Cortesía redes
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Se está a la espera si la consejera Ana Paola Hall también irá al servicio exterior, algo que se ha manejado en los últimos días y con opción de ser la nueva embajadora de Honduras en España.

 Foto: Cortesía redes CNE
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