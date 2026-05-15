La relación del Cartel del Diablo de Honduras y el Cartel Jalisco Nueva Generación

Una relación muy cercana existe entre el Cartel del Diablo que delinque en Honduras y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México. Autoridades gubernamentales brindaron detalles de los aspectos que relacionan a ambas estructuras.
La información fue brindada por el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, quien dijo que han estudiando muy bien al Cartel del Diablo, estructura criminal opera especialmente en el departamento de Yoro.
De hecho, uno de sus líderes está entre los 10 más buscado de Honduras y responde al nombre de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo". Por él se ofrecen 500 mil lempiras de recompensa para poder capturarlo.
Hace unos días fueron capturado varios de los miembros de esta banda y el ministro de Seguridad dijo recientemente que integrantes del Cartel del Diablo estuvieron en México siendo parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
"Muchos hondureños estaban trabajando en estructuras como el Cartel Jalisco Nueva Generación, ellos retornaron tras el operativo que se dio contra "El Mencho" (quien murió el 22 de febrero de 2026), lo que generó una reestructura dentro de ese mismo Cartel en México", indicó el ministro.
Velásquez añadió: "Qué casualidad que en los últimos meses aparece una nueva estructura criminal autodenominada el Cartel del Diablo la cual tiene conductas y métodos similares a los usados en México".
El funcionario explicó que esta estructura hondureña tiene métodos similares a los del CJNG e incluso tenían una página en Facebook que fue creada de Ciudad de México.
El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) consolidó su presencia en Honduras, utilizando alianzas con pandillas locales para controlar rutas de narcotráfico y desde el gobierno afirmaron que hay vínculos con el Cartel del Diablo.
Hace unas semanas el exdirector de la Dirección Policial de Investigación (DPI), José Alfredo Ponce, señaló que la Mara Salvatrucha (MS-13) era el brazo armado del CJNG en Honduras, brindando logística, sicariato y protección.
Investigaciones de la Policía Nacional de Honduras en mayo de 2026 vincularon al denominado "Cártel del Diablo" —activo en Yoro y el norte de Francisco Morazán— con la organización de "El Mencho". Este grupo ha impuesto terror mediante secuestros, extorsión y asesinatos en territorio hondureño.