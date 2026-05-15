¿Es cierto que quitaron el cuadro de Xiomara Castro de Casa Presidencial?

Dentro de Casa Presidencial existen tres salones donde se conservan las fotos de los diversos presidentes que ha tenido Honduras en su historia. En uno de ellos están los mandatarios que llegaron al poder por la vía democrática. En otro salón se encuentran los que ganaron la presidencia de manera democrática, pero decidieron seguir en el poder con golpe de Estado. Mientras en el último salón se encuentran los presidentes que se instalaron directamente con un golpe de Estado.