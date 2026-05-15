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¿Es cierto que quitaron el cuadro de Xiomara Castro de Casa Presidencial?

Funcionarios del gobierno pasado hicieron la denuncia y esto fue lo que realmente sucedió

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 14:24
¿Es cierto que quitaron el cuadro de Xiomara Castro de Casa Presidencial?
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¿Es cierto que quitaron el cuadro de Xiomara Castro de Casa Presidencial? Funcionarios de la administración pasada hicieron esta denuncia y esto fue lo que realmente pasó.

Foto: El Heraldo
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Dentro de Casa Presidencial existe el salón de retratos, que muestra a todos los presidentes de Honduras. El último retrato que se colocó fue el de Xiomara Castro, quien gobernó desde el 2022 al 2026.

 Foto: Cortesía Gobierno Xiomara Castro
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La denuncia de que su foto había sido retirada la hizo el excanciller en el gobierno pasado, Eduardo Enrique Reina, quien lamentó que el Partido Nacional haya quitado el retrato de Xiomara Castro junto al de Luis Redondo en el Congreso Nacional.

 Foto: Cortesía redes
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En enero del presente año fue colocado el retrato de la presidenta Xiomara Castro junto al de Manuel Zelaya Rosales, su esposo y presidente entre el 2006 al 2009.

Foto: Cortesía redes Héctor Zelaya
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El cuadro de Castro Sarmiento en ese momento quedó en la parte central, entre Ricardo Maduro y Manuel Zelaya Rosales, rompiendo el orden de los presidentes en su mandato.

Foto: Cortesía redes
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Así fue dejado el cuadro de Xiomara Castro, sin embargo, este sigue en el mismo salón y solo fue cambiado al lugar que le pertenece.

Foto: Cortesía redes
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Dentro de Casa Presidencial existen tres salones donde se conservan las fotos de los diversos presidentes que ha tenido Honduras en su historia. En uno de ellos están los mandatarios que llegaron al poder por la vía democrática. En otro salón se encuentran los que ganaron la presidencia de manera democrática, pero decidieron seguir en el poder con golpe de Estado. Mientras en el último salón se encuentran los presidentes que se instalaron directamente con un golpe de Estado.

Foto: Cortesía redes
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Sin embargo, hay varias dudas ya que en este salón no aparece el retrato de Xiomara Castro al lado de Manuel Zelaya Rosales y al costado está el de Roberto Micheletti, quien asumió tras el golpe de Estado de 2009.

Foto: Cortesía Casa de Gobierno
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En 2022, la administración de Castro decidió mover el cuadro de Roberto Micheletti al salón de los presidentes que llegaron al poder tras un golpe. Sin embargo, ahora aparece junto a los que llegaron por la vía democrática.

Foto: Cortesía redes
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Así se encuentra ahora el cuadro de Xiomara Castro, junto al de Juan Orlando Hernández y en orden de ser el último mandatario en haber cumplido su ciclo. No fue quitado, solo fue removido al lugar correcto por orden.

Foto: Cortesía redes
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