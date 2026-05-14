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En una exclusiva residencial: Revelan dónde se escondía Yosary Valle tras 10 años prófuga

Con el nombre de Mónica, Yosary Valle, hija de un líder del cártel Valle Valle, logró mantener un bajo perfil. Incluso, esto le permitió movilizarse sigilosamente entre Guatemala y Honduras

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 16:40
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Mónica Lucía Hernández Castillo era la identidad que utilizaba Yosary Yasmin Valle, perfil que le permitió portar documentación guatemalteca.

 Foto: Redes sociales
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La hija de Arnulfo Valle fue detenida en el sector de Corinto, Omoa. Las autoridades revelaron que se movía sigilosamente entre Honduras y Guatemala, hasta que su suerte cambió este jueves y fue capturada en horas de la madrugada.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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El comisionado de Policía Wilber Mayes Ríos explicó que Yosary fue ubicada inicialmente en Guatemala, específicamente en Santa Catarina Pinula, donde posteriormente fue detenida por las autoridades de ese país.

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¿Dónde se escondía? Se conoció que la prófuga de la justicia vivía oculta en una exclusiva zona residencial ubicada en el kilómetro 16.5 de la aldea Don Justo, en el municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala.

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La mujer, de 32 años, permaneció prófuga de la justicia durante una década. Se le acusa de un triple crimen ocurrido en 2016.

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Yosary Yasmin fue trasladada bajo un amplio dispositivo de seguridad, que incluyó un traslado inicial en helicóptero y posteriormente por vía terrestre.

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La organización criminal Los Valle fue calificada en 2015 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como una de las estructuras narcotraficantes “más prolíficas” de Centroamérica, y Yosary es una de las hijas del líder del cártel, Arnulfo Valle.

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Durante el arresto, a la mujer se le decomisaron varios teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a peritajes para fortalecer las investigaciones.

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La hondureña es originaria del departamento de Copán, al occidente de Honduras, zona de influencia histórica de la organización criminal, pero residía en Guatemala para evadir la justicia.

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Actualmente, Yosary se encuentra en Tegucigalpa para comparecer ante los juzgados con Jurisdicción Nacional, donde enfrentará el proceso judicial por los tres asesinatos en perjuicio de Germán Antonio Domínguez Ortiz, Óscar Miguel Domínguez y María Fernanda Pascual Muñoz.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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