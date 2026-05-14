Con falsa identidad: Así cayó Yosary Valle, hija de uno de los líderes del cártel Valle Valle

Durante aproximadamente una década, Yosary Yasmin Valle, hija de uno de los líderes del cártel Valle Valle, logró mantenerse prófuga de la justicia, hasta que este jueves 14 de mayo su suerte cambió.
Todo cambió para Yosary la madrugada de este jueves 14 de mayo, cuando fue entregada a las autoridades hondureñas. La mujer figura con una notificación internacional por el delito de asesinato.
La detención de la hija de Arnulfo Valle se produjo exactamente a las 5:40 de la mañana en el puesto de control fronterizo de Corinto, municipio de Omoa, Cortés.
La mujer fue detenida por autoridades guatemaltecas en la localidad de Santa Catarina Pinula. Los agentes especializados la interceptaron cuando intentaba salir del territorio hondureño o cruzar la frontera hacia Guatemala.
La detención se realizó de forma sorpresiva durante un control de vigilancia terrestre, tras una alerta sobre su movilización. Su captura y traslado a Tegucigalpa contó con la participación de la Policía Nacional, Interpol Honduras y fuerzas de seguridad de Guatemala.
Yosary utilizaba una identificación guatemalteca. Se hacía llamar Mónica Lucía Hernández Castillo e incluso contaba con documentos de identidad de ese país.
La Policía detalló que la identificación plena de la sospechosa fue confirmada mediante coordinación con el Registro Nacional de las Personas (RNP), a través de un proceso de verificación biométrica con huellas dactilares.
De acuerdo con el reporte oficial, la orden de captura fue emitida por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, por suponerla responsable de un triple homicidio en perjuicio de dos hermanos y una mujer.
Tras el arresto, Valle Aguilar fue trasladada a Tegucigalpa y se conoció que fue puesta a disposición del Circuito de Criminalidad Organizada, en el sector de Próceres.
Aunque la joven portaba una identidad guatemalteca el proceso de verificación biométrica con huellas dactilares fue clave para corroborar que se trataba de Yosary Valle, buscada por un triple crimen.