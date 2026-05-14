Mansiones y estatuas exóticas: Los lujos de Yosary y su familia en el cártel de los Valle Valle

Yosary Yasmín Valle Aguilar, hija de Miguel Arnulfo Valle Valle, uno de los líderes del extinto cártel de los Valle Valle, fue detenida este día. Ella y su familia gozaron de muchísimos lujos, varios de ellos demasiado excéntricos.
Ella fue detenida en Corinto, Omoa, departamento de Cortés. Deberá responder por el delito de homicidio en perjuicio de tres personas ocurrido en 2016.
Autoridades hondureñas confirmaron que la acusada utilizaba documentación guatemalteca bajo el nombre de Mónica Lucía Hernández Castillo.
En 2020, el portal InSight Crime publicó sobre los lujos que tenía esta familia. Incluso, había negocios con el nombre de Yosary Valle.
La mayoría de sus lujos los tenían en El Espíritu, Copán, y contaban con mansiones con amplios acabados, áreas de recreación y fincas.
En una de sus residencias, así era por dentro. Lujos acabados eran parte de las casas de Yosary y su familia en el cártel.
Contaban con estatuas exóticas, sus favoritas era los caballos y no eran nada baratas.
Sus mansiones estaban fortificadas de considerable seguridad y dentro de las residencias había jacuzzis, piscinas y muebles de lujo.
Según InSight Crime, Yosary y su familia levantaron un imperio lavando dinero a través de fincas cafeteras, ganaderas, centros comerciales y ferreterías, introduciendo 5-20 toneladas de cocaína al mes.
Una de las casas que ellos tenían contaba con una lujosa área de descanso con piscinas.
Ellos tenían empresas fachada como Inversiones Yosary, Inversiones Luisito e Inversiones Valle. Dentro de una de sus casas había este lujoso jacuzzi en una de las habitaciones.
La organización, liderada por Miguel Arnulfo y Luis Alfonso Valle Valle, operaba principalmente desde el departamento de Copán.