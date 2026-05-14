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Mansiones y estatuas exóticas: Los lujos de Yosary y su familia en el cártel de los Valle Valle

Yosary Valle y su familia montó un imperio y hasta había un negocio con su nombre

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 15:47
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Yosary Yasmín Valle Aguilar, hija de Miguel Arnulfo Valle Valle, uno de los líderes del extinto cártel de los Valle Valle, fue detenida este día. Ella y su familia gozaron de muchísimos lujos, varios de ellos demasiado excéntricos.

Foto: El Heraldo
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Ella fue detenida en Corinto, Omoa, departamento de Cortés. Deberá responder por el delito de homicidio en perjuicio de tres personas ocurrido en 2016.

 Foto: Estalín Irías-El Heraldo
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Autoridades hondureñas confirmaron que la acusada utilizaba documentación guatemalteca bajo el nombre de Mónica Lucía Hernández Castillo.

 Foto: Estalín Irías-El Heraldo
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En 2020, el portal InSight Crime publicó sobre los lujos que tenía esta familia. Incluso, había negocios con el nombre de Yosary Valle.

Foto: Estalín Irías-El Heraldo
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La mayoría de sus lujos los tenían en El Espíritu, Copán, y contaban con mansiones con amplios acabados, áreas de recreación y fincas.

 Foto: Cortesía redes
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En una de sus residencias, así era por dentro. Lujos acabados eran parte de las casas de Yosary y su familia en el cártel.

 Foto: Cortesía redes
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Contaban con estatuas exóticas, sus favoritas era los caballos y no eran nada baratas.

Foto: Cortesía redes
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Sus mansiones estaban fortificadas de considerable seguridad y dentro de las residencias había jacuzzis, piscinas y muebles de lujo.

Foto: Cortesía redes
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Según InSight Crime, Yosary y su familia levantaron un imperio lavando dinero a través de fincas cafeteras, ganaderas, centros comerciales y ferreterías, introduciendo 5-20 toneladas de cocaína al mes.

 Foto: Cortesía redes
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Una de las casas que ellos tenían contaba con una lujosa área de descanso con piscinas.

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Ellos tenían empresas fachada como Inversiones Yosary, Inversiones Luisito e Inversiones Valle. Dentro de una de sus casas había este lujoso jacuzzi en una de las habitaciones.

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La organización, liderada por Miguel Arnulfo y Luis Alfonso Valle Valle, operaba principalmente desde el departamento de Copán.

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