Trasladan a Tegucigalpa a Yosary Valle, hija de principal cabecilla de los "Valle Valle"

Bajo un fuerte resguardo policial y vía helicóptero, inicialmente y luego por tierra, fue trasladada a Tegucigalpa la hija de Arnulfo Valle, principal cabecilla y fundador del cártel de los Valle Valle.
La acusada fue detenida en el sector de Corinto, Omoa, cuando presuntamente intentaba salir de Honduras utilizando una identidad falsa. La captura ocurrió a eso de las 5:40 de la mañana.
Agentes policiales escoltaron por tierra a la mujer señalada por el delito de homicidio en perjuicio de varias personas ocurrido en 2016.
La detenida deberá comparecer ante los tribunales capitalinos por su supuesta vinculación en un caso múltiple de homicidio.
Autoridades hondureñas confirmaron que la acusada utilizaba documentación guatemalteca bajo el nombre de Mónica Lucía Hernández Castillo.
El operativo de traslado incluyó vigilancia aérea y resguardo policial permanente para evitar incidentes durante el recorrido hacia Tegucigalpa.
La captura de la hija del fundador del cartel Valle Valle se ejecutó durante un control en la zona fronteriza de Corinto, Cortés.
Según las investigaciones, la mujer habría permanecido utilizando una identidad falsa mientras intentaba evadir a la justicia hondureña.
La acusada es señalada por la muerte de German Antonio Domínguez Ortiz, Óscar Miguel Domínguez y María Fernanda Pascual Muñoz.
Las autoridades reforzaron las medidas de seguridad durante el traslado de la sospechosa debido a la relevancia del caso y sus antecedentes familiares.