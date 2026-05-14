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Trasladan a Tegucigalpa a Yosary Valle, hija de principal cabecilla de los "Valle Valle"

Bajo fuerte resguardo policial y vía helicóptero fue trasladada a Tegucigalpa, donde enfrentará cargos por homicidio relacionados con la muerte de varias personas en 2016.

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 14:34
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Bajo un fuerte resguardo policial y vía helicóptero, inicialmente y luego por tierra, fue trasladada a Tegucigalpa la hija de Arnulfo Valle, principal cabecilla y fundador del cártel de los Valle Valle.

Fotos: Estalin Irías/EL HERALDO.
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La acusada fue detenida en el sector de Corinto, Omoa, cuando presuntamente intentaba salir de Honduras utilizando una identidad falsa. La captura ocurrió a eso de las 5:40 de la mañana.

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Agentes policiales escoltaron por tierra a la mujer señalada por el delito de homicidio en perjuicio de varias personas ocurrido en 2016.
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La detenida deberá comparecer ante los tribunales capitalinos por su supuesta vinculación en un caso múltiple de homicidio.
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Autoridades hondureñas confirmaron que la acusada utilizaba documentación guatemalteca bajo el nombre de Mónica Lucía Hernández Castillo.
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El operativo de traslado incluyó vigilancia aérea y resguardo policial permanente para evitar incidentes durante el recorrido hacia Tegucigalpa.
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La captura de la hija del fundador del cartel Valle Valle se ejecutó durante un control en la zona fronteriza de Corinto, Cortés.
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Según las investigaciones, la mujer habría permanecido utilizando una identidad falsa mientras intentaba evadir a la justicia hondureña.
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La acusada es señalada por la muerte de German Antonio Domínguez Ortiz, Óscar Miguel Domínguez y María Fernanda Pascual Muñoz.
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Las autoridades reforzaron las medidas de seguridad durante el traslado de la sospechosa debido a la relevancia del caso y sus antecedentes familiares.
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