¿Quiénes ya no podrán seguir gozando del subsidio a la energía en Honduras?

El decreto 12-2026, publicado el 2 de mayo de 2026 en La Gaceta, establece la continuidad del proceso de focalización del subsidio eléctrico. “La Enee, en conjunto con la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía (SEN) y otras instituciones del sector público, deberán continuar con el proceso de profundización de la focalización de dicho subsidio para que el mismo sea recibido por las familias de ingresos precarios en pobreza extrema”, indica el documento.