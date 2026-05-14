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¿Quiénes ya no podrán seguir gozando del subsidio a la energía en Honduras?

El gobierno de Nasry Asfura eliminó el subsidio de energía a más de 600 mil hogares en Honduras y se avizora eliminación de manera definitiva

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 12:14
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¿Quiénes ya no podrán seguir gozando del subsidio a la energía en Honduras? El gobierno de Nasry Asfura eliminó el subsidio de energía a más de 600 mil hogares en Honduras y se avizora eliminación de manera definitiva.

 Foto: Cortesía ENEE
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El presidente Nasry Asfura mandó a sancionar en La Gaceta el decreto 012-2026 en el cual se ordena la focalización del subsidio energético para los abonados que consumen menos de 150 kilovatios mensuales.

 Foto: Cortesía Casa Presidencial
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Con ello, más de 600,000 abonados de energía eléctrica, reduciendo el universo de beneficiarios de unos 900,000 a 324,638 usuarios.

 Foto: Cortesía ENEE
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El decreto 12-2026, publicado el 2 de mayo de 2026 en La Gaceta, establece la continuidad del proceso de focalización del subsidio eléctrico. “La Enee, en conjunto con la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía (SEN) y otras instituciones del sector público, deberán continuar con el proceso de profundización de la focalización de dicho subsidio para que el mismo sea recibido por las familias de ingresos precarios en pobreza extrema”, indica el documento.

 Foto: Cortesía ENEE
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El subsidio eléctrico continuará para usuarios residenciales con consumos iguales o inferiores a 150 kilovatios hora (kWh). Además, instruye a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) a cubrir el 60% del costo del beneficio.

 Foto: Cortesía ENEE
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El decreto señala que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD) y la Secretaría de Energía desarrollaron un proceso técnico basado en información operativa, comercial y georreferenciada del sistema eléctrico, mediante el cual realizaron una segmentación, categorización y focalización de los usuarios residenciales.

 Foto: Cortesía ENEE
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Como resultado del modelo técnico de focalización, se determinó un universo aproximado de 324,638 beneficiarios, lo que permitirá optimizar la asignación de recursos públicos, con un costo estimado de 217,965,324 lempiras.

 Foto: Cortesía ENEE
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El esquema de financiamiento del subsidio mantiene su estructura de cofinanciamiento: el 60% del costo total será cubierto por la SEFIN y el 40% restante será absorbido mediante mecanismos de subsidio cruzado dentro del sistema comercial de la Enee.

 Foto: Cortesía ENEE
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El decreto exceptúa a los clientes comerciales integrados a la red de baja tensión con consumos iguales o inferiores a 3,000 kWh, entre ellos micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

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La medida tiene aplicación inmediata. Los más de 600,000 abonados que recibían la ayuda y que no calificaron bajo los nuevos criterios de vulnerabilidad económica dejaron de recibir el subsidio y comenzarán a pagar el valor total de su consumo eléctrico. En contraste, los 324,638 hogares focalizados mantendrán el beneficio durante mayo, con vigencia hasta el 30 de junio de 2026.

 Foto: Cortesía ENEE
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