De “Cuna de oro” a la cárcel: el corrido musical donde figura el rostro de Yosary Valle

Tras la captura de Yosary Yasmín Valle Aguilar en el sector de Corinto, Omoa, departamento de Cortés, vuelve a circular el video musical del corrido de los Valle Valle, titulado “Cuna de oro”, donde figura el rostro de la ahora detenida.
“¿Ella es la del video de los Valle Valle?”, “capturaron a la patrona del Valle Valle”, son algunos de los primeros comentarios tras su detención. Y sí, muchos la recuerdan por el famoso corrido subido el 6 octubre de 2014, que Miguel Arnulfo Valle dedicó a su hijo menor, Luis Arnulfo Valle.”
Aunque la grabación es dedicada al hijo de Valle Valle, el video completo hace mención de sus hermanos. “El 3 de enero en El Espíritu, Copán, del 2007, será fecha inolvidable, porque ha nacido Luis Arnulfo el día esperado. Lleva la sangre de su abuelo Chente Valle, haber nacido en cuna de oro fue su suerte, de nacimiento se convierte en hacendado”, menciona parte de la canción.
Es hasta el minuto 2 del corrido ‘Cuna de Oro’, del grupo El Roble Copaneco, donde Yosary aparece y es mencionada como hermana del hijo menor de Arnulfo Valle.
"Tiene a Yosary y Samira, sus hermanas", es la mención que se hace en la canción, donde también muestran a Larisa y a su hermano mayor Josué David Aguilar.
Las autoridades señalaron que Yosary Yasmín Valle tenía una orden de captura emitida por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en 2016, además de una notificación roja de Interpol activa a nivel internacional.
El antecedente indica que a Yosary Valle y a un hombre identificado como Lendier Dominic Connor Toledo se les supone responsables de un triple crimen ocurrido en la aldea El Rosario, en Santa Rosa de Copán.
A Valle Aguilar se le presume como responsable del delito de homicidio en perjuicio de Germán Antonio Domínguez Ortiz y Óscar Miguel Domínguez Ortiz, ambos hermanos, y de María Fernanda Pascual Muñoz, pareja de Germán.
Las autoridades indicaron que la detenida contaba con una notificación roja de Interpol y era buscada a nivel internacional por este caso, por lo que se conoció que residía en Guatemala de manera irregular mientras utilizaba una identidad falsa.
Valle Aguilar se hacía pasar por ciudadana guatemalteca con el nombre de Mónica Lucía Hernández Castillo, utilizando incluso documentación de ese país. Ahora, será trasladada a Tegucigalpa, donde deberá responder ante los tribunales competentes por los delitos que se le imputan.