De “Cuna de oro” a la cárcel: el corrido musical donde figura el rostro de Yosary Valle

Aunque la grabación es dedicada al hijo de Valle Valle, el video completo hace mención de sus hermanos. “El 3 de enero en El Espíritu, Copán, del 2007, será fecha inolvidable, porque ha nacido Luis Arnulfo el día esperado. Lleva la sangre de su abuelo Chente Valle, haber nacido en cuna de oro fue su suerte, de nacimiento se convierte en hacendado”, menciona parte de la canción.