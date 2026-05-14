Se cambió el nombre en Guatemala: así se mantenía prófuga Yosary, hija de líder del clan Valle Valle

Tras permanecer prófuga de la justicia y ocultarse en Guatemala bajo otra identidad, Yosary Valle fue capturada la mañana de este jueves en el puesto de control fronterizo de Corinto, municipio de Omoa, Cortés. Así se mantenía bajo perfil.
Yosary Yasmín Valle Aguilar, hija de uno de los líderes del clan Valle Valle, Miguel Arnulfo Valle Valle, fue capturada jueves a las 05:40 de la mañana, cuando presuntamente intentaba salir del territorio hondureño hacia Guatemala.
Valle Aguilar, de 32 años, originaria de Florida, Copán, mantenía una orden de captura pendiente por el delito de asesinato desde septiembre de 2016.
De acuerdo con el reporte oficial, la orden fue emitida por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, por suponerla responsable de un triple homicidio de dos hermanos y una mujer.
Se trata de Germán Antonio Domínguez Ortiz, su pareja, María Fernanda Pascual Muñoz, y su hermano, Óscar Miguel Domínguez Ortiz, hechos ocurridos en septiembre de 2016.
Las autoridades indicaron que la detenida contaba con una notificación roja de Interpol y era buscada a nivel internacional por este caso, por lo que se conoció que residía en Guatemala de manera irregular mientras utilizaba una identidad falsa.
Bajo ese esquema, Valle Aguilar se hacía pasar por ciudadana guatemalteca con el nombre de Mónica Lucía Hernández Castillo, utilizando incluso documentación de ese país.
La Policía detalló que la identificación plena de la sospechosa fue confirmada mediante coordinación con el Registro Nacional de las Personas (RNP), a través de un proceso de verificación biométrica con huellas dactilares.
Tras su captura y entrega en la frontera de Corinto, Valle Aguilar fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar el proceso judicial en su contra.
Se realizo coordinación con el instituto nacional de migración Honduras y Guatemala para el respectivo proceso de entrega.