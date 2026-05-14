Su historial: ¿quién es Yosary Yasmín Valle, hija de uno de los líderes del cártel Valle Valle?

Una verificación del RNP confirmó la verdadera identidad de Yosary Valle, quien, bajo un nombre falso, se mantuvo prófuga de la justicia tras más de 10 años luego de ser implicada en un triple crimen ocurrido en septiembre de 2016. Aquí los detalles de su caso:
Autoridades de la Policía Nacional informaron sobre la captura de una mujer vinculada al cártel de los Valle Valle, en el sector de Corinto, Omoa, departamento de Cortés: se trata de Yosary Yasmín Valle Aguilar.
Las autoridades señalaron que Yosary Yasmín Valle tenía una orden de captura emitida por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en 2016, además de una notificación roja de Interpol activa a nivel internacional.
Su apellido no pasa desapercibido, pues es hija de Miguel Arnulfo Valle Valle, conocido como "Colocho", uno de los principales líderes de la estructura criminal.
La nota presentada a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) indica que a Yosary Valle y a un hombre identificado como Lendier Dominic Connor Toledo se les supone responsables de un triple crimen ocurrido en la aldea El Rosario, en Santa Rosa de Copán
De acuerdo con el informe policial, la mujer es presunta responsable del delito de homicidio en perjuicio deGermán Antonio Domínguez Ortiz y Óscar Miguel Domínguez Ortiz, ambos hermanos.
Asimismo, de María Fernanda Pascual Muñoz, pareja de Germán. Las víctimas fueron encontradas sin vida en la aldea El Rosario, en Santa Rosa de Copán, en un hecho registrado el 6 de septiembre de 2016.
Según las investigaciones iniciales, los tres habrían sido ejecutados en el lugar, donde las autoridades encontraron al menos siete casquillos de bala de calibre no determinado.
El comisionado de Policía Wilber Mayes Ríos, detalló que la Yosary fue localizada inicialmente en Guatemala, específicamente en la localidad de Santa Catarina Pinula, donde fue aprehendida por autoridades de ese país.
De acuerdo al reporte, Yosary habría residido en Guatemala utilizando una identidad falsa, haciéndose pasar por una ciudadana guatemalteca bajo el nombre de Mónica Lucía Hernández Castillo.
El comisionado Ríos indicó que la captura se logró tras labores de vigilancia y seguimiento, que permitieron ubicarla cuando Yosary presuntamente intentaba salir del país por la frontera de Corinto.
Sin embargo, con la ayuda del Registro Nacional de las Personas (RNP) se realizó la verificación biométrica mediante huellas dactilares para confirmar la identidad de Yosary, quien será trasladada vía aérea a la capital para responder ante los tribunales competentes por los delitos que se le imputan.