Sin multas ni interés: ¿Cuáles son las nuevas amnistías aprobadas en el CN y quiénes aplican?

Sin recargos, multas e intereses, este paquete de amnistías aprobado en el Congreso Nacional beneficiará a muchos hondureños.
Un paquete de amnistías fue aprobado por cuatro meses en el Congreso Nacional para que cientos de hondureños regularicen su situación.
El pasado martes 12 de mayo se aprobó en el hemiciclo legislativo un paquete integral de amnistías orientadas a aliviar la asfixia económica que enfrentan miles de hogares y empresas debido a la acumulación de deudas.
El paquete fue aprobado por cuatro meses, tiempo en el que los interesados podrán ponerse al día con acumulación de deudas por servicios básicos u obligaciones fiscales.
El paquete incluye la amnistía tributaria. El dictamen establece que los contribuyentes podrán quedar exentos del pago de multas, recargos e intereses relacionados con obligaciones tributarias pendientes acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2025.
¿Quiénes aplican al beneficio? La amnistía tributaria incluye a personas o empresas que realizaron pagos de impuestos fuera del tiempo establecido y que posteriormente fueron sancionados por el Servicio de Administración de Rentas (SAR).
Otro de los beneficios incluidos en este paquete es la amnistía del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
La amnistía del IHSS beneficiará a patronos con deudas pendientes relacionadas con aportaciones al Seguro Social.
Esta amnistía elimina recargos, intereses y multas para empleadores del sector público y privado que cancelen o documenten sus adeudos dentro del plazo de cuatro meses. Además, se instruye al IHSS restablecer el acceso a los servicios de salud a los afiliados cuyos patronos regularicen sus pagos pendientes.
Libres de multas, recargos e intereses, muchos hondureños podrán ponerse al día con algunas instituciones tras la aprobación de este paquete de amnistías.