  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Sin multas ni interés: ¿Cuáles son las nuevas amnistías aprobadas en el CN y quiénes aplican?

Sin recargos, multas e intereses, este paquete de amnistías aprobado en el Congreso Nacional beneficiará a muchos hondureños. ¿Cuáles son los beneficios y quiénes aplican?Sin recargos, multas e intereses, este paquete de amnistías aprobado en el Congreso Nacional beneficiará a muchos hondureños.

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 09:07
Sin multas ni interés: ¿Cuáles son las nuevas amnistías aprobadas en el CN y quiénes aplican?
1 de 10

Sin recargos, multas e intereses, este paquete de amnistías aprobado en el Congreso Nacional beneficiará a muchos hondureños.

 Foto: EL HERALDO
Sin multas ni interés: ¿Cuáles son las nuevas amnistías aprobadas en el CN y quiénes aplican?
2 de 10

Un paquete de amnistías fue aprobado por cuatro meses en el Congreso Nacional para que cientos de hondureños regularicen su situación.

 Foto: EL HERALDO
Sin multas ni interés: ¿Cuáles son las nuevas amnistías aprobadas en el CN y quiénes aplican?
3 de 10

El pasado martes 12 de mayo se aprobó en el hemiciclo legislativo un paquete integral de amnistías orientadas a aliviar la asfixia económica que enfrentan miles de hogares y empresas debido a la acumulación de deudas.

 Foto: EL HERALDO
Sin multas ni interés: ¿Cuáles son las nuevas amnistías aprobadas en el CN y quiénes aplican?
4 de 10

El paquete fue aprobado por cuatro meses, tiempo en el que los interesados podrán ponerse al día con acumulación de deudas por servicios básicos u obligaciones fiscales.

 Foto: EL HERALDO
Sin multas ni interés: ¿Cuáles son las nuevas amnistías aprobadas en el CN y quiénes aplican?
5 de 10

El paquete incluye la amnistía tributaria. El dictamen establece que los contribuyentes podrán quedar exentos del pago de multas, recargos e intereses relacionados con obligaciones tributarias pendientes acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2025.

 Foto: Cortesía
Sin multas ni interés: ¿Cuáles son las nuevas amnistías aprobadas en el CN y quiénes aplican?
6 de 10

¿Quiénes aplican al beneficio? La amnistía tributaria incluye a personas o empresas que realizaron pagos de impuestos fuera del tiempo establecido y que posteriormente fueron sancionados por el Servicio de Administración de Rentas (SAR).

 Foto: EL HERALDO
Sin multas ni interés: ¿Cuáles son las nuevas amnistías aprobadas en el CN y quiénes aplican?
7 de 10

Otro de los beneficios incluidos en este paquete es la amnistía del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

 Foto: Cortesía
Sin multas ni interés: ¿Cuáles son las nuevas amnistías aprobadas en el CN y quiénes aplican?
8 de 10

La amnistía del IHSS beneficiará a patronos con deudas pendientes relacionadas con aportaciones al Seguro Social.

 Foto: EL HERALDO
Sin multas ni interés: ¿Cuáles son las nuevas amnistías aprobadas en el CN y quiénes aplican?
9 de 10

Esta amnistía elimina recargos, intereses y multas para empleadores del sector público y privado que cancelen o documenten sus adeudos dentro del plazo de cuatro meses. Además, se instruye al IHSS restablecer el acceso a los servicios de salud a los afiliados cuyos patronos regularicen sus pagos pendientes.

 Foto: EL HERALDO
Sin multas ni interés: ¿Cuáles son las nuevas amnistías aprobadas en el CN y quiénes aplican?
10 de 10

Libres de multas, recargos e intereses, muchos hondureños podrán ponerse al día con algunas instituciones tras la aprobación de este paquete de amnistías.
Cargar más fotos