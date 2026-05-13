Vaguada en altura provocará lluvias este miércoles mientras continúan altas temperaturas

Las altas temperaturas continuarán afectando gran parte de Honduras este miércoles 13 de mayo, mientras una vaguada en altura dejará lluvias y chubascos débiles a moderados en varias regiones del territorio nacional, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
Las condiciones secas y cálidas predominarán en la mayor parte del país, aunque el ingreso de humedad desde el mar Caribe favorecerá precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica aislada.
Según el pronóstico oficial, los departamentos con mayor probabilidad de lluvias son Olancho, El Paraíso y Gracias a Dios, donde se esperan precipitaciones dispersas durante la tarde y noche debido al transporte de humedad generado por el viento del este y la influencia de la vaguada en altura.
En la zona sur del país persistirá el ambiente extremadamente caluroso. Los departamentos de Valle y Choluteca registrarán las temperaturas más elevadas de Honduras, alcanzando máximas de hasta 41 grados centígrados y mínimas de 25 y 26 grados, respectivamente.
Mientras tanto, en el norte del país también se mantendrán temperaturas elevadas. Cortés reportará máximas de 37 grados y mínimas de 24, mientras que Santa Bárbara alcanzará los 36 grados con mínimas de 22, reflejando una jornada de intenso calor.
En el oriente del territorio nacional, Olancho registrará temperaturas de hasta 35 grados y mínimas de 23, acompañado de probabilidad de lluvias. De igual manera, El Paraíso presentará máximas de 34 grados y mínimas de 16, con posibilidad de precipitaciones y actividad eléctrica aislada.
Gracias a Dios también permanecerá bajo condiciones inestables debido a la vaguada en altura. En este departamento se esperan máximas de 34 grados y mínimas de 26, además de lluvias dispersas durante el día.
En el centro del país, Francisco Morazán tendrá temperaturas más frescas en comparación con otras regiones, con máximas de 32 grados y mínimas de 17. En Comayagua se pronostican máximas de 35 grados y mínimas de 20, mientras que La Paz alcanzará temperaturas de hasta 34 grados.
La región occidental continuará registrando condiciones cálidas, aunque con temperaturas menos extremas. Lempira tendrá máximas de 34 grados y mínimas de 21, Ocotepeque alcanzará 33 grados con mínimas de 20 y Copán reportará temperaturas similares, con máximas de 33 grados y mínimas de 20.
Por su parte, Intibucá seguirá siendo uno de los departamentos más frescos del país, con temperaturas máximas de 27 grados y mínimas de 15, debido a su ubicación montañosa y elevación sobre el nivel del mar.
En la zona atlántica y el litoral caribeño se esperan condiciones cálidas y húmedas. Colón alcanzará máximas de 35 grados y mínimas de 26, Islas de la Bahía registrará temperaturas de hasta 32 grados con mínimas de 27 y Atlántida mantendrá mínimas de 24 grados, en medio de un ambiente sofocante.
Copeco también advirtió que la presencia de humo continuará afectando varias regiones del país durante el día, reduciendo la visibilidad y provocando un ambiente brumoso, especialmente en zonas urbanas y sectores vulnerables a incendios forestales.