Operativo simultáneo: capturan a Adán Fúnez y allanan alcaldía de Tocoa por corrupción

Simultáneamente, fiscales allanaron la alcaldía de Tocoa para secuestrar documentos relacionados con presuntos actos de corrupción durante la administración municipal del exedil.
Agentes de la Policía Nacional custodiaron la residencia del exalcalde Adán Fúnez durante el operativo ejecutado en horas de la madrugada en Tocoa, Colón, donde fue capturado por su presunta participación intelectual en el asesinato del ambientalista Juan López.
Desde temprano elementos de seguridad pusieron bajo custodia al exedil tocoeño tras el allanamiento realizado en su vivienda, tras ser acusado por el crimen contra el defensor ambientalista Juan López.
Vehículos policiales se apostaron frente a la residencia de Adán Fúnez mientras agentes ejecutaban la orden de captura emitida en el marco de las investigaciones por el asesinato ocurrido en septiembre de 2024.
El operativo policial desarrollado en Tocoa también dejó la captura de Héctor Méndez, señalado junto a Fúnez como supuesto autor intelectual del crimen contra el ambientalista y líder religioso Juan López.
Al mismo tiempo que se realizaba la captura de Adán Fúnez, Fiscales y agentes de investigación ingresaron a la alcaldía de Tocoa para secuestrar documentos relacionados con supuestos actos de corrupción.
Personal de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública en el momento que llegaba para inspeccionar oficinas y archivos municipales.
Los fiscales buscan recabar evidencia de supuestos actos de corrupción cometidos durante la administración municipal encabezada por Adán Fúnez.
La captura de Adán Fúnez ocurre 20 meses después del asesinato de Juan López, reconocido defensor de los recursos naturales y crítico de proyectos extractivistas en la zona de Tocoa.
Fuertemente custodiado, Adán Fúnez fue trasladado por agentes policiales tras ser requerido por el Ministerio Público por el delito de asesinato en perjuicio del ambientalista Juan López.
El caso de Juan López generó repudio dentro y fuera de Honduras debido a su labor en defensa del medio ambiente y sus constantes denuncias sobre supuestas irregularidades ligadas a actividades mineras en Colón.
Las investigaciones continúan mientras una tercera persona vinculada al asesinato del ambientalista permanece prófuga, según confirmaron autoridades tras las capturas efectuadas este martes en el departamento de Colón.