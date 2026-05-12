Ingresará una vaguada: ¿para cuándo se esperan lluvias tras semanas calurosas en Honduras?

Honduras se ha enfrentado a altas temperaturas en las últimas semanas. En algunos departamentos, las temperaturas han alcanzado hasta los 40 grados.
No obstante, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) trajo alivio a la población tras anunciar el ingreso de una vaguada. ¿Para cuándo se esperan lluvias?
Para esta semana, según Copeco, las altas temperaturas permanecerán hasta el viernes 15 de mayo. El clima será mayormente seco y cálido en varias zonas del país.
Durante varias semanas, las temperaturas han sido elevadas; sumado a ello, la calidad del aire no ha sido la mejor y ha alcanzado niveles perjudiciales para la salud.
El ingreso de las lluvias al país representa un alivio para los hondureños y, según Copeco, este fin de semana estaría ingresando una vaguada.
“Para el sábado y domingo esperamos lluvias producto del posible ingreso de una vaguada al oriente del país, la cual dejaría algunos chubascos débiles y aislados en el oriente y la región suroccidental”, aseguró el pronosticador de turno Jorge Castellanos.
No obstante, las precipitaciones estarían concentrándose en el oriente y la región suroccidental del país.
Previo al fin de semana, las temperaturas seguirán siendo altas. La zona sur es una de las más afectadas, donde se podrían superar los 40 grados.
En el caso de la zona central, se podrían alcanzar los 33 grados, mientras que en el norte y occidente de Honduras las temperaturas podrían sobrepasar los 36 grados.
Para este martes 12 de mayo, las autoridades detallaron que en cinco departamentos hay probabilidad de lluvias: Olancho, Copán, Cortés, Lempira y Ocotepeque.