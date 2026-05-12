  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Ingresará una vaguada: ¿para cuándo se esperan lluvias tras semanas calurosas en Honduras?

Una vaguada vendrá a aliviar a los hondureños tras varias semanas de extremo calor en Honduras. ¿Cuándo ingresará al país?

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 08:44
Ingresará una vaguada: ¿para cuándo se esperan lluvias tras semanas calurosas en Honduras?
1 de 10

Honduras se ha enfrentado a altas temperaturas en las últimas semanas. En algunos departamentos, las temperaturas han alcanzado hasta los 40 grados.

 Foto: EL HERALDO
Ingresará una vaguada: ¿para cuándo se esperan lluvias tras semanas calurosas en Honduras?
2 de 10

No obstante, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) trajo alivio a la población tras anunciar el ingreso de una vaguada. ¿Para cuándo se esperan lluvias?

 Foto: EL HERALDO
Ingresará una vaguada: ¿para cuándo se esperan lluvias tras semanas calurosas en Honduras?
3 de 10

Para esta semana, según Copeco, las altas temperaturas permanecerán hasta el viernes 15 de mayo. El clima será mayormente seco y cálido en varias zonas del país.

 Foto: EL HERALDO
Ingresará una vaguada: ¿para cuándo se esperan lluvias tras semanas calurosas en Honduras?
4 de 10

Durante varias semanas, las temperaturas han sido elevadas; sumado a ello, la calidad del aire no ha sido la mejor y ha alcanzado niveles perjudiciales para la salud.

 Foto: EL HERALDO
Ingresará una vaguada: ¿para cuándo se esperan lluvias tras semanas calurosas en Honduras?
5 de 10

El ingreso de las lluvias al país representa un alivio para los hondureños y, según Copeco, este fin de semana estaría ingresando una vaguada.

 Foto: EL HERALDO
Ingresará una vaguada: ¿para cuándo se esperan lluvias tras semanas calurosas en Honduras?
6 de 10

“Para el sábado y domingo esperamos lluvias producto del posible ingreso de una vaguada al oriente del país, la cual dejaría algunos chubascos débiles y aislados en el oriente y la región suroccidental”, aseguró el pronosticador de turno Jorge Castellanos.

 Foto: EL HERALDO
Ingresará una vaguada: ¿para cuándo se esperan lluvias tras semanas calurosas en Honduras?
7 de 10

No obstante, las precipitaciones estarían concentrándose en el oriente y la región suroccidental del país.

 Foto: EL HERALDO
Ingresará una vaguada: ¿para cuándo se esperan lluvias tras semanas calurosas en Honduras?
8 de 10

Previo al fin de semana, las temperaturas seguirán siendo altas. La zona sur es una de las más afectadas, donde se podrían superar los 40 grados.

 Foto: EL HERALDO Zepeda
Ingresará una vaguada: ¿para cuándo se esperan lluvias tras semanas calurosas en Honduras?
9 de 10

En el caso de la zona central, se podrían alcanzar los 33 grados, mientras que en el norte y occidente de Honduras las temperaturas podrían sobrepasar los 36 grados.

 Foto: EL HERALDO
Ingresará una vaguada: ¿para cuándo se esperan lluvias tras semanas calurosas en Honduras?
10 de 10

Para este martes 12 de mayo, las autoridades detallaron que en cinco departamentos hay probabilidad de lluvias: Olancho, Copán, Cortés, Lempira y Ocotepeque.

 Foto: EL HERALDO
Cargar más fotos