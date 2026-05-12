  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

¿Quién es Adán Fúnez, el exalcalde acusado del asesinato del ambientalista Juan López?

Adán Fúnez es un exalcalde mencionado en el narcovideo de Carlos Zelaya y ahora acusado de ser uno de los autores intelectuales del crimen del ambientalista Juan López

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 07:31
¿Quién es Adán Fúnez, el exalcalde acusado del asesinato del ambientalista Juan López?
1 de 10

Adán Fúnez fue capturado este martes 12 de mayo, acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato del ambientalista Juan López. ¿Quién es el acusado?

 Foto: Redes sociales
¿Quién es Adán Fúnez, el exalcalde acusado del asesinato del ambientalista Juan López?
2 de 10

Fúnez fue alcalde de Tocoa, Colón, y fungió durante 18 años en cargos públicos, 12 de ellos como edil . En noviembre de 2024 anunció que renunciaba a su intención de buscar la reelección tras las presiones derivadas de estos señalamientos.

 Foto: Redes sociales
¿Quién es Adán Fúnez, el exalcalde acusado del asesinato del ambientalista Juan López?
3 de 10

Fúnez es militante del partido Libertad y Refundación (Libre). También fue mencionado en el caso del “narcovideo” junto a Carlos Zelaya, cuñado de la expresidenta Xiomara Castro.

 Foto: Redes sociales
¿Quién es Adán Fúnez, el exalcalde acusado del asesinato del ambientalista Juan López?
4 de 10

Tras revelarse el “narcovideo”, el ambientalista hondureño Juan López pidió la renuncia del entonces alcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez. Días después, el líder ambiental fue asesinado en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa.

 Foto: Redes sociales
¿Quién es Adán Fúnez, el exalcalde acusado del asesinato del ambientalista Juan López?
5 de 10

Además de desempeñarse como alcalde durante dos décadas, Fúnez es un reconocido empresario del transporte. Durante su administración fue señalado por supuestamente favorecer proyectos extractivos en la zona.

 Foto: Redes sociales
¿Quién es Adán Fúnez, el exalcalde acusado del asesinato del ambientalista Juan López?
6 de 10

¿Por qué lo vinculan al asesinato del ambientalista? López era un férreo opositor a los proyectos mineros y energéticos en el río Guapinol y el sector de San Pedro, los cuales eran impulsados y protegidos por la administración de Fúnez pese al rechazo comunitario.

 Foto: Redes sociales
¿Quién es Adán Fúnez, el exalcalde acusado del asesinato del ambientalista Juan López?
7 de 10

Juan López era un reconocido defensor ambiental y religioso que mantenía constantes denuncias sobre supuestas irregularidades relacionadas con la explotación minera y la defensa de los recursos naturales en la zona de Tocoa.

 Foto: Redes sociales
¿Quién es Adán Fúnez, el exalcalde acusado del asesinato del ambientalista Juan López?
8 de 10

¿Cómo asesinaron al ambientalista? López salía de un servicio religioso en la iglesia a la que asistía en Tocoa, departamento de Colón, al norte de Honduras. Subió al asiento delantero de un vehículo tipo pickup y, en ese momento, uno de los sicarios intentó abrir la puerta del automóvil sin éxito. Posteriormente, el atacante se colocó frente a la ventanilla del vehículo y abrió fuego.

 Foto: Redes sociales
¿Quién es Adán Fúnez, el exalcalde acusado del asesinato del ambientalista Juan López?
9 de 10

Además de Adán Fúnez, las autoridades capturaron a Héctor Méndez. “Estos sujetos serían los autores intelectuales del asesinato del ambientalista y fueron capturados tras allanamientos de morada”, informó la Secretaría de Seguridad.

 Foto: Redes sociales
¿Quién es Adán Fúnez, el exalcalde acusado del asesinato del ambientalista Juan López?
10 de 10

Las autoridades confirmaron que los fiscales continúan buscando a un tercer implicado en el crimen de Juan López.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos