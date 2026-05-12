¿Quién es Adán Fúnez, el exalcalde acusado del asesinato del ambientalista Juan López?

¿Cómo asesinaron al ambientalista? López salía de un servicio religioso en la iglesia a la que asistía en Tocoa, departamento de Colón, al norte de Honduras. Subió al asiento delantero de un vehículo tipo pickup y, en ese momento, uno de los sicarios intentó abrir la puerta del automóvil sin éxito. Posteriormente, el atacante se colocó frente a la ventanilla del vehículo y abrió fuego.