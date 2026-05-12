¿Quién es Adán Fúnez, el exalcalde acusado del asesinato del ambientalista Juan López?

Adán Fúnez fue capturado este martes 12 de mayo, acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato del ambientalista Juan López. ¿Quién es el acusado?
Fúnez fue alcalde de Tocoa, Colón, y fungió durante 18 años en cargos públicos, 12 de ellos como edil . En noviembre de 2024 anunció que renunciaba a su intención de buscar la reelección tras las presiones derivadas de estos señalamientos.
Fúnez es militante del partido Libertad y Refundación (Libre). También fue mencionado en el caso del “narcovideo” junto a Carlos Zelaya, cuñado de la expresidenta Xiomara Castro.
Tras revelarse el “narcovideo”, el ambientalista hondureño Juan López pidió la renuncia del entonces alcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez. Días después, el líder ambiental fue asesinado en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa.
Además de desempeñarse como alcalde durante dos décadas, Fúnez es un reconocido empresario del transporte. Durante su administración fue señalado por supuestamente favorecer proyectos extractivos en la zona.
¿Por qué lo vinculan al asesinato del ambientalista? López era un férreo opositor a los proyectos mineros y energéticos en el río Guapinol y el sector de San Pedro, los cuales eran impulsados y protegidos por la administración de Fúnez pese al rechazo comunitario.
Juan López era un reconocido defensor ambiental y religioso que mantenía constantes denuncias sobre supuestas irregularidades relacionadas con la explotación minera y la defensa de los recursos naturales en la zona de Tocoa.
¿Cómo asesinaron al ambientalista? López salía de un servicio religioso en la iglesia a la que asistía en Tocoa, departamento de Colón, al norte de Honduras. Subió al asiento delantero de un vehículo tipo pickup y, en ese momento, uno de los sicarios intentó abrir la puerta del automóvil sin éxito. Posteriormente, el atacante se colocó frente a la ventanilla del vehículo y abrió fuego.
Además de Adán Fúnez, las autoridades capturaron a Héctor Méndez. “Estos sujetos serían los autores intelectuales del asesinato del ambientalista y fueron capturados tras allanamientos de morada”, informó la Secretaría de Seguridad.
Las autoridades confirmaron que los fiscales continúan buscando a un tercer implicado en el crimen de Juan López.