Vienen lluvias aisladas para cinco departamentos: Así estará el clima hoy martes 12 de mayo

Honduras continúa enfrentando una intensa ola de calor que ha provocado elevadas temperaturas en la mayor parte del territorio nacional durante los últimos días, según informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
Para este martes 12 de mayo, las autoridades pronostican que prevalecerán las condiciones secas y cálidas en la mayoría de las regiones del país, manteniendo un ambiente sofocante especialmente en horas del mediodía y la tarde.
No obstante, Copeco advirtió sobre el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe debido al desplazamiento de vientos del noreste, fenómeno que estará generando lluvias y chubascos débiles y aislados en algunos sectores del territorio hondureño.
Las precipitaciones se registrarían principalmente en zonas del occidente y áreas montañosas del nororiente del país, donde existe mayor probabilidad de lluvias durante la tarde y noche. ¿En qué departamentos?
Entre los departamentos con posibilidad de precipitaciones figuran Olancho, Copán, Cortés, Lempira y Ocotepeque, donde además se esperan cielos parcialmente nublados en distintos momentos del día.
A pesar de estas lluvias aisladas, las temperaturas continuarán siendo elevadas. Santa Bárbara y Valle serán de los departamentos más calurosos, alcanzando máximas de hasta 38 grados centígrados.
En Francisco Morazán, donde se ubica la capital hondureña, se pronostican temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 18, mientras que en Cortés las máximas llegarán a 34 grados con probabilidad de lluvias débiles.
En el oriente del país, El Paraíso registrará máximas de 34 grados y mínimas de 16, mientras que en Olancho se esperan temperaturas de hasta 36 grados acompañadas de posibles precipitaciones aisladas.
Por otro lado, Intibucá continuará reportando uno de los climas más frescos del territorio nacional, con temperaturas mínimas de hasta 14 grados, contrastando con el intenso calor que afecta otras regiones.
Copeco también informó que persistirá la presencia de humo en el ambiente durante el día, por lo que recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones ante los cambios en las condiciones climáticas.