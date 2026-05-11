Así son los tres hospitales que el gobierno de Nasry Asfura dejará de construir

Fueron ocho hospitales los prometidos en el gobierno de Xiomara Castro: Hospital General de Santa Bárbara (Santa Bárbara), Hospital Básico de Salamá (Olancho), Hospital Básico de Ocotepeque (Ocotepeque). Los tres proyectos están a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT); también está el Hospital General de Choluteca (Choluteca), Hospital Básico de Tocoa (Colón), Hospital General de Roatán (Islas de la Bahía) y los hospitales de Trauma de San Pedro Sula (Cortés) y de Tegucigalpa (Francisco Morazán), cuyo responsable es la Secretaría de Salud.