Así son los tres hospitales que el gobierno de Nasry Asfura dejará de construir

El gobierno de Nasry Asfura anunció la suspensión de la construcción de tres hospitales, los cuales fueron iniciados en el mandato de Xiomara Castro. ¿Cómo son estos hospitales y cómo se encuentran actualmente?
El anuncio lo dio el presidente Nasry Asfura, quien afirmó que la suspensión se dará porque el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas investigará estos proyectos.
Uno de ellos es el hospital en Salamá, Olancho. Según el gobierno pasado, este centro médico tiene una inversión de unos L.700 millones y brindaría atención en medicina interna, pediatría, cirugía general, gineco-obstetricia, traumatología ortopedia, neonatología entre otros servicios.
Previo a dejar el poder, el gobierno de Xiomara Castro dijo que este proyecto se encontraba en su etapa final y la tercera fase se enfocaría en los sistemas eléctricos, hidrosanitarios y otros sistemas esenciales.
No obstante, su construcción quedará suspendida y será el MP y el TSC quien determinará si hubo sobrevaloración y si la construcción se reanudará.
El otro hospital es el de Ocotepeque que hace unos meses lucía así. Este centro contará con 36 camas y beneficiaría a más de 40,000 habitantes en la zona occidental de Honduras.
Según el gobierno, en agosto del 2025 ya tenía un 54% de avance. Este hospital elevó su inversión inicial de 694 millones de lempiras a una proyección final estimada en 1,200 millones.
Finalmente está el hospital Santa Bárbara que ha mostrado bastantes atrasos. La construcción del nuevo hospital patepluma comenzó el 10 de septiembre de 2023 en un terreno donado por el difunto papá de la presidenta Xiomara Castro (según el exministro José Manuel Matheu) en las cercanías de la aldea Inguaya, a unos 20 minutos de la cabecera santabarbarense.
En marzo del presente año se paralizaron las obras en el hospital de Santa Bárbara por falta de pagos a una empresa mexicana que ganó la adjudicación del proyecto. De L3,800 millones es el costo del nuevo Hospital de Santa Bárbara. El valor original rondaba los L1,800 millones.
Fueron ocho hospitales los prometidos en el gobierno de Xiomara Castro: Hospital General de Santa Bárbara (Santa Bárbara), Hospital Básico de Salamá (Olancho), Hospital Básico de Ocotepeque (Ocotepeque). Los tres proyectos están a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT); también está el Hospital General de Choluteca (Choluteca), Hospital Básico de Tocoa (Colón), Hospital General de Roatán (Islas de la Bahía) y los hospitales de Trauma de San Pedro Sula (Cortés) y de Tegucigalpa (Francisco Morazán), cuyo responsable es la Secretaría de Salud.