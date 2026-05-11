Solo durante el fin de semana se registraron 15 incendios forestales en Honduras

Miembros de las Fuerzas Armadas trabajaron intensamente durante el fin de semana para controlar incendios forestales registrados en distintos sectores del país. Un total de 15 incendios ocurrieron solo en el fin de semana.
Brigadas militares combatieron las llamas en zonas boscosas de Francisco Morazán, Copán, Lempira y Olancho para evitar una mayor propagación del fuego.
Personal del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente participó en las labores de control de incendios que afectaron varias comunidades hondureñas.
Las Fuerzas Armadas desplegaron efectivos militares también en Tatumbla y Zamorano, donde el fuego amenazó áreas de vegetación y recursos naturales.
Equipos del Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval unieron esfuerzos para combatir 15 incendios forestales reportados solo durante el fin de semana.
Las altas temperaturas y la vegetación seca continúan favoreciendo la aparición de incendios forestales en diferentes regiones de Honduras.
Las operaciones de combate al fuego se extendieron hasta comunidades de Gracias a Dios, Santa Bárbara y El Paraíso afectadas por incendios forestales.
Más de 4,800 efectivos militares han sido utilizados este año en labores de protección ambiental y combate a incendios forestales en Honduras.
Militares realizaron jornadas de control y liquidación de incendios en sectores como Santa Lucía, Tamara y El Cimarrón, en Francisco Morazán.
Según las autoridades, en lo que va de 2026 se han atendido más de 300 incendios forestales que han dejado miles de hectáreas afectadas.
Las Fuerzas Armadas mantienen vigilancia en zonas vulnerables para prevenir nuevos incendios forestales durante la temporada seca.
El humo y las llamas consumieron áreas de bosque en comunidades de Lempira, Cortés y Olancho durante el reciente fin de semana.
Militares hondureños utilizaron herramientas especializadas y trabajo terrestre para contener incendios que amenazaban zonas habitadas y áreas verdes.
Los incendios forestales atendidos durante el fin de semana dejaron severos daños ambientales en distintas regiones del territorio hondureño.
Autoridades militares reiteraron el llamado a la población a evitar quemas ilegales que puedan provocar incendios forestales en época de calor.