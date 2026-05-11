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Chubascos aislados y altas temperaturas: así estará el clima este lunes en Honduras

Copeco pronosticó para este lunes altas temperaturas, clima seco y presencia de humo en distintas regiones del país, mientras la brisa del Pacífico provocará chubascos aislados

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 06:19
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La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, Copeco, informó que para este lunes 11 de mayo persistirán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional.

Foto: EL HERALDO
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Sin embargo, durante horas de la tarde la brisa proveniente del océano Pacífico estará generando algunos chubascos débiles y muy aislados en sectores de la región suroccidental del país.

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Además, las autoridades mantienen vigilancia por la presencia de humo en varias zonas del territorio hondureño, fenómeno que tendrá mayor concentración durante las primeras horas de la mañana, reduciendo la visibilidad y afectando la calidad del aire en diferentes departamentos.

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En el occidente del país, el departamento de Lempira registrará temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 20 grados. Mientras tanto, en Ocotepeque se esperan máximas de 33 y mínimas de 20 grados, con probabilidad de lluvias aisladas en horas de la tarde.

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Para el departamento de Olancho se pronostican temperaturas elevadas, alcanzando máximas de 36 grados y mínimas de 20. En Santa Bárbara, las temperaturas subirán hasta los 38 grados centígrados con mínimas de 20, manteniéndose un ambiente bastante cálido durante el día.

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En la zona sur, Valle experimentará máximas de 38 grados y mínimas de 24, mientras que Choluteca será una de las regiones más calurosas del país con temperaturas que alcanzarán los 41 grados centígrados y mínimas de 26 grados.

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En Yoro las temperaturas alcanzarán máximas de 35 grados y mínimas de 18. Asimismo, en El Paraíso se pronostican máximas de 34 grados y mínimas de 16, manteniéndose condiciones secas y calurosas en la mayor parte del departamento.

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Para Francisco Morazán se esperan temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 18, con un ambiente cálido durante el día y fresco en horas de la madrugada. En Gracias a Dios las máximas llegarán a los 33 grados y las mínimas serán de 26.

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En Intibucá continuarán las temperaturas frescas, registrando máximas de 27 grados y mínimas de 14. Mientras tanto, en Islas de la Bahía se esperan máximas de 32 grados y mínimas de 28, con condiciones típicas de clima cálido y húmedo.

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La Paz reportará temperaturas máximas de 34 grados y mínimas de 20. Por su parte, Atlántida tendrá máximas de 33 grados y mínimas de 25, mientras que Colón alcanzará temperaturas de hasta 35 grados con mínimas de 24. En Comayagua se pronostican máximas de 35 grados y mínimas de 20. Copán registrará temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 20, mientras que Cortés experimentará un ambiente bastante caluroso con máximas de 38 grados y mínimas de 24, según el reporte oficial emitido por Copeco.

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