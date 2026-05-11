Chubascos aislados y altas temperaturas: así estará el clima este lunes en Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, Copeco, informó que para este lunes 11 de mayo persistirán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional.
Sin embargo, durante horas de la tarde la brisa proveniente del océano Pacífico estará generando algunos chubascos débiles y muy aislados en sectores de la región suroccidental del país.
Además, las autoridades mantienen vigilancia por la presencia de humo en varias zonas del territorio hondureño, fenómeno que tendrá mayor concentración durante las primeras horas de la mañana, reduciendo la visibilidad y afectando la calidad del aire en diferentes departamentos.
En el occidente del país, el departamento de Lempira registrará temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 20 grados. Mientras tanto, en Ocotepeque se esperan máximas de 33 y mínimas de 20 grados, con probabilidad de lluvias aisladas en horas de la tarde.
Para el departamento de Olancho se pronostican temperaturas elevadas, alcanzando máximas de 36 grados y mínimas de 20. En Santa Bárbara, las temperaturas subirán hasta los 38 grados centígrados con mínimas de 20, manteniéndose un ambiente bastante cálido durante el día.
En la zona sur, Valle experimentará máximas de 38 grados y mínimas de 24, mientras que Choluteca será una de las regiones más calurosas del país con temperaturas que alcanzarán los 41 grados centígrados y mínimas de 26 grados.
En Yoro las temperaturas alcanzarán máximas de 35 grados y mínimas de 18. Asimismo, en El Paraíso se pronostican máximas de 34 grados y mínimas de 16, manteniéndose condiciones secas y calurosas en la mayor parte del departamento.
Para Francisco Morazán se esperan temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 18, con un ambiente cálido durante el día y fresco en horas de la madrugada. En Gracias a Dios las máximas llegarán a los 33 grados y las mínimas serán de 26.
En Intibucá continuarán las temperaturas frescas, registrando máximas de 27 grados y mínimas de 14. Mientras tanto, en Islas de la Bahía se esperan máximas de 32 grados y mínimas de 28, con condiciones típicas de clima cálido y húmedo.
La Paz reportará temperaturas máximas de 34 grados y mínimas de 20. Por su parte, Atlántida tendrá máximas de 33 grados y mínimas de 25, mientras que Colón alcanzará temperaturas de hasta 35 grados con mínimas de 24. En Comayagua se pronostican máximas de 35 grados y mínimas de 20. Copán registrará temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 20, mientras que Cortés experimentará un ambiente bastante caluroso con máximas de 38 grados y mínimas de 24, según el reporte oficial emitido por Copeco.