Chubascos aislados y altas temperaturas: así estará el clima este lunes en Honduras

La Paz reportará temperaturas máximas de 34 grados y mínimas de 20. Por su parte, Atlántida tendrá máximas de 33 grados y mínimas de 25, mientras que Colón alcanzará temperaturas de hasta 35 grados con mínimas de 24. En Comayagua se pronostican máximas de 35 grados y mínimas de 20. Copán registrará temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 20, mientras que Cortés experimentará un ambiente bastante caluroso con máximas de 38 grados y mínimas de 24, según el reporte oficial emitido por Copeco.