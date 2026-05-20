Hoy se define situación judicial de hija de Arnulfo Valle por triple homicidio en Copán

Tegucigalpa, Honduras.- El fallo judicial contra Yosary Yasmín Valle Aguilar, hija de Arnulfo Valle, señalada por las autoridades como presunta implicada en un triple homicidio ocurrido en septiembre de 2016 en la aldea Villa Belén, en Santa Rosa de Copán, occidente de Honduras, se conocerá este martes.

Las víctimas fueron identificadas como los hermanos Germán Antonio Domínguez Ortiz y Óscar Miguel Domínguez Ortiz, así como María Fernanda Pascual Muñoz.

De acuerdo con las investigaciones, Valle Aguilar estaría vinculado al entorno del clan Valle Valle, estructura criminal que operó en el occidente del país, situación que volvió a poner el caso bajo atención judicial tras varios años de investigación.