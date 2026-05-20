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Hoy se define situación judicial de hija de Arnulfo Valle por triple homicidio en Copán

La acusada es señalada por su presunta participación en el asesinato de tres personas ocurrido en 2016 en Santa Rosa de Copán

  • Actualizado: 20 de mayo de 2026 a las 09:43
Hoy se define situación judicial de hija de Arnulfo Valle por triple homicidio en Copán

Yosary Yasmín Valle Aguilar, hija de Arnulfo Valle, es acisada de un triple crimen.

 Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- El fallo judicial contra Yosary Yasmín Valle Aguilar, hija de Arnulfo Valle, señalada por las autoridades como presunta implicada en un triple homicidio ocurrido en septiembre de 2016 en la aldea Villa Belén, en Santa Rosa de Copán, occidente de Honduras, se conocerá este martes.

Las víctimas fueron identificadas como los hermanos Germán Antonio Domínguez Ortiz y Óscar Miguel Domínguez Ortiz, así como María Fernanda Pascual Muñoz.

De acuerdo con las investigaciones, Valle Aguilar estaría vinculado al entorno del clan Valle Valle, estructura criminal que operó en el occidente del país, situación que volvió a poner el caso bajo atención judicial tras varios años de investigación.

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Según las autoridades, la imputada es hija de Arnulfo Valle, considerada una de los fundadores de dicha organización criminal.

La acusada compareció a la audiencia inicial, etapa en la que el juez deberá resolver si existen elementos probatorios suficientes para dictar auto de procesamiento formal y elevar la causa a juicio oral y público.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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