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Hallan muerta y con signos de tortura a mujer embarazada en la colonia Villa Nueva de la capital

El cuerpo de la fémina fue lanzado a un abismo y tenía una soga atada al cuello; se desconocen mayores detalles del crimen

  • Actualizado: 20 de mayo de 2026 a las 09:03
Hallan muerta y con signos de tortura a mujer embarazada en la colonia Villa Nueva de la capital

Hasta el momento se desconoce la identidad de la fallecida, cuyo cadáver fue lanzado a un abismo.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-Una mujer embarazada fue encontrada muerta y con signos de tortura en un barranco ubicado en el sector 5 de la colonia Villa Nueva de la capital hondureña.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la fallecida, cuyo cadáver fue lanzado a un abismo; vestía un short negro y una camisa azul.

De acuerdo con la información de las personas que la encontraron, el cuerpo de la mujer tiene signos de tortura y tiene una soga atada al cuello.

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Las personas que se percataron del hecho, alertaron a las autoridades, quienes llegaron hasta el lugar y acordonaron la escena.

Se desconocen mayores detalles del crimen que ha causado conmoción en los pobladores de este sector de la capital.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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