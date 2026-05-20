Hallan muerta y con signos de tortura a mujer embarazada en la colonia Villa Nueva de la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Una mujer embarazada fue encontrada muerta y con signos de tortura en un barranco ubicado en el sector 5 de la colonia Villa Nueva de la capital hondureña.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la fallecida, cuyo cadáver fue lanzado a un abismo; vestía un short negro y una camisa azul.

De acuerdo con la información de las personas que la encontraron, el cuerpo de la mujer tiene signos de tortura y tiene una soga atada al cuello.