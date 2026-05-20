Muere joven quemada en explosión de una tortillería en Olancho

Tegucigalpa, Honduras.-Una joven falleció la mañana de este miércoles 20 de mayo, tras varios días luchando por su vida tras sufrir severas quemaduras tras una explosión en San Esteban, Olancho, en el nororiente del país. Se trata de Julissa Clementina Lanza Fúnez, de 28 años, quien el pasado 8 de mayo fue una de las heridas en una explosión registrada dentro de una tortillería en la que ella trabajaba.

La joven recibió atención médica en Olancho; sin embargo, debido a la gravedad de estas quemaduras, fue trasladada hasta la sala de quemados del Hospital Escuela de la capital. Lanza Fúnez era madre de tres menores y luchó por 12 días por su vida, pero se conoció que por la gravedad de las heridas provocadas por el fuego no pudo sobrevivir.

Incidente

Un camión repartidor de gas se incendió en plena vía pública, cuando estaba rellenando los chimbos de gas de la tortillería ubicada en el barrio Las Acacias, en San Esteban. Ese incendio provocó una fuerte explosión dejando heridas a dos mujeres, quienes presentaron quemaduras hasta de tercer grado.