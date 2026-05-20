Llegan exdiputados de la Comisión Permanente citados por el Ministerio Público

Tegucigalpa, Honduras.-Desde temprano y poco a poco comenzaron a llegar la mañana de este miércoles los exdiputados por el Ministerio Público. Entre los primeros en llegar están Silvia Ayala, Juan Barahona, ambos del partido Libertad y Refundación (Libre) y Karen Martínez, del Partido Anticorrupción (PAC). Barahona afirmó ante los medios que él llega junto a su abogado para responder ante las autoridades porque ellos no hicieron nada que no estuviera enmarcado dentro de la Constitución.

"Esta es una persecusión política, no cabe duda", afirmó el exdiputado, al tiempo que cuestionó que hasta el momento ellos no sabe qué es lo que están investigando con el tema de la Comisión Permanente. "Cumplimos con lo que dice la Constitución, nada hicimos fuera de la Constitución, lo que hicimos es legal, hoy se nos persigue políticamente", reafirmó. "Nosotros lo que hicimos fue pedir el conteo de votos, ¿qué delito es ese?", cuestionó. Por su parte, Osman Chávez, del PSH, afirmó sentirse tranquilo, pese a que no cree en el Ministerio Público. "Estamos tranquilos, hemos sido defensores de la verdadera democracia, no soy de Libre, soy del PSH, no le hemos hecho daño al país, esa comisión actuó en tiempo y conforme a ley", fijo Chávez a su llegada al MP. "Es difícil confiar en un Ministerio Püblico, ustedes saben qué fue lo que paso, aquí no hay ningún delito", mencionó.

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