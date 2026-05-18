Citan a Luis Redondo y miembros de la comisión permanente por presunto abuso de autoridad

Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público (MP) citó formalmente al expresidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo Guifarro, y a los integrantes de la extinta Comisión Permanente para rendir declaración este miércoles -20 de mayo- por presuntas actuaciones de abuso de autoridad.
De acuerdo con el informe, las decisiones tomadas tanto por Redondo y la comisión habrían sobrepasado las facultades que les otorgan la Constitución de la República y las leyes vigentes del país.
Entre los citados están nueve miembros propietarios y cuatro suplentes de dicha comisión. Cabe mencionar que algunos continúan ejerciendo funciones como diputados del Congreso Nacional actual, por lo que el Ministerio Público aplicará el procedimiento especial correspondiente para este tipo de servidores públicos, conforme a la legislación vigente.
Los diputados citados son: Luis Redondo Guifarro, Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire.
Asimismo, se está a la espera de que definan fecha, hora y lugar para rendir declaración los actuales diputados Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña.
¿De qué se les acusa?
Las investigaciones de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), se centran en decisiones adoptadas por la Comisión Permanente que, de acuerdo con los indicios recabados, habrían sobrepasado las facultades conferidas por la Constitución y las leyes de la República.
Entre los delitos bajo análisis figuran abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y otros ilícitos contra la administración pública, sin descartar nuevas acciones conforme avancen las investigaciones técnicas y fiscales.