Citan a Luis Redondo y miembros de la comisión permanente por presunto abuso de autoridad

Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público (MP) citó formalmente al expresidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo Guifarro, y a los integrantes de la extinta Comisión Permanente para rendir declaración este miércoles -20 de mayo- por presuntas actuaciones de abuso de autoridad.

De acuerdo con el informe, las decisiones tomadas tanto por Redondo y la comisión habrían sobrepasado las facultades que les otorgan la Constitución de la República y las leyes vigentes del país.

Entre los citados están nueve miembros propietarios y cuatro suplentes de dicha comisión. Cabe mencionar que algunos continúan ejerciendo funciones como diputados del Congreso Nacional actual, por lo que el Ministerio Público aplicará el procedimiento especial correspondiente para este tipo de servidores públicos, conforme a la legislación vigente.