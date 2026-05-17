Fichajes: Valverde con un pie fuera, Guardiola tiene sustituto y el Barcelona prepara sorpresa

Estas son las principales novedades del mercado de fichajes en el fútbol europeo.
Manchester United y Arsenal buscan un lateral izquierdo para la próxima campaña y el candidato ideal es el italiano Andrea Cambiasso, zaguero de la Juventus.
Paulo Dybala termina contrato con la Roma en las próximas semanas y aún no tiene claro su futuro, pero todo parece indicar que se marchará del equipo de la capital italiana.
La continuidad de Marcus Rashford en el Barcelona todavía no está garantizada, mientras tanto, el inglés ha expresado su deseo de quedarse en el cuadro español.
Robert Lewandowski anunció su salida del Barcelona y ha dicho estar abierto a jugar en una "liga de menor nivel". El polaco está en la órbita de la MLS y la Liga Saudí.
Siempre en Barcelona, Joao Cancelo es otro de los futbolistas que llegó en calidad de préstamo al equipo azulgrana y ha manifestado su deseo de querer continuar en el club. Todo dependerá de la directiva catalana.
Tras una temporada para el olvido, el Chelsea se puso manos a la obra y anunció el fichaje de Xabi Alonso como su nuevo entrenador para la próxima temporada. El español tendrá su primera aventura como técnico en la Premier League tras su paso por el Real Madrid.
Francisco Trincao, exjugador del Barcelona, ha hecho una sensacional temporada con el Sporting de Lisboa, despertando el interés de clubes de la Premier como Chelsea y Liverpool. Su cláusula de recisión es de 60 millones de euros.
Jan Oblak podría marcharse del Atlético de Madrid. El conjunto colchonero no vería con malos ojos la venta del portero esloveno, que en seis ocasiones ha ganado el premio al guardameta menos batido en el fútbol español.
Liverpool y Manchester United estarían en una puja por hacerse con los servicios del portugués Francisco Conceição, que podría dejar la Juventus en caso de que los "bianconeri" no clasifiquen a la Champions League.
El Barcelona busca un refuerzo en ataque y podría dar la sorpresa en el mercado de fichajes. Desde Barcelona informan que los azulgranas le estarían siguiendo la pista a Gabriel Martinelli, extremo brasileño del Arsenal.
Franco Mastantuono no está a la venta, informan desde Madrid. Recientemente, el nombre del argentino sonó con fuerza para marcharse en calidad de préstamo al Como de Italia.
John Stones, uno de los históricos del Manchester City de Pep Guardiola, deja el conjunto Sky Blue a final de temporada y todo apunta a que regresará al Everton.
Pep Guardiola ya tendría a su sustituto en el Manchester City. En Inglaterra aseguran que Enzo Maresca ya tendría una oferta para tomar las riendas del club en el caso de que el español se acabe marchando este verano.
Cesc Fábregas menciona que desea seguir contando con Nico Paz para la próxima temporada, sin embargo, todo apunta a que volverá al Real Madrid.
Luka Modric no tiene clara su continuidad con el Milan y tras el Mundial 2026 podría tomar una decisión.
Darwin Núñez estaría a punto de regresar al fútbol europeo. La Juventus lidera la puja, aunque Chelsea y Newcastle también buscan sus servicios.
La Juventus está interesada en tres jugadores del Real Madrid. Desde Italia mencionan que los "bianconeri" le ofrecerían una opción de compra preferencial por Kenan Yildiz a cambio de que los merengues faciliten las salidas de Gonzalo, Brahim Díaz y David Alaba.
El West Ham United se planta y pide 95 millones de euros al Manchester United por Mateus Fernandes. Sin embargo, todo podría cambiar si se termina consumando el descenso de los Hammers.
Dusan Vlahovic estaría diciendo adiós a la Juventus y su nuevo destino sería el Bayern Múnich. Desde Italia reportan que su padre tuvo una reunión con el club bávaro.
El altercado con Tchoauméni le saldría caro a Fede Valverde, que vería la puerta de salida en el Real Madrid. El Manchester United lo tendría en su radar para suplir la salida de Casemiro.
Con 40 años de edad, Manuel Neuer renovó con el Bayern Múnich por una temporada más.
Tras su buen paso en el fútbol francés, Endrick regresará al Real Madrid para la próxima temporada.