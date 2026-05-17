Jugador hondureño se retira en pleno torneo para unirse a la Policía Nacional: Su nueva vida

Su equipo está a las puertas de jugar una final de Liga Nacional, pero prefirió unirse de lleno a la Policía Nacional de Honduras. La nueva vida de William Moncada.
El futbolista hondureño William Moncada confirmó su retiro definitivo del fútbol profesional para dedicarse de lleno a su carrera dentro de la Policía Nacional de Honduras.
El delantero de Génesis PN tomó la decisión debido a las exigencias laborales que enfrenta actualmente como sub comisario policial.
Moncada reveló que sus nuevas responsabilidades ya no le permiten combinar el deporte con su trabajo como funcionario policial.
“Son cuestiones de trabajo, creo que mi profesión ahorita me ha exigido un poco más a mis obligaciones como funcionario policial y es por eso que nos hicimos a un lado del equipo Génesis”, declaró.
El atacante explicó que desde el inicio de su carrera tenía claro que su prioridad siempre sería la institución policial.
“Yo como oficial de policía desde un principio lo tenía claro, creo que esta es mi carrera”, expresó el futbolista hondureño.
William Moncada ya había anunciado un retiro en el año 2023 mientras jugaba para UPNFM, aunque posteriormente regresó a las canchas para reforzar a Génesis, equipo de la Policía Nacional.
En esta ocasión, el atacante asegura que la decisión es definitiva porque ya no dispone del tiempo necesario para entrenar y competir en Liga Nacional.
“Las responsabilidades que se me han encomendado son un poco complicadas, donde no me queda tiempo para practicar el deporte”, señaló.
Moncada confesó sentirse satisfecho con la carrera que logró construir en el fútbol hondureño mientras servía en la Policía Nacional.
El ahora exdelantero también aseguró que continuará pendiente del fútbol y apoyando a sus excompañeros desde fuera de las canchas.
Sobre el gran momento de Génesis PN en las triangulares del Clausura 2026, Moncada afirmó que no le sorprende el rendimiento del equipo.
“Creo que hay un gran talento humano, grandes futbolistas que tienen bastante recorrido en Liga Nacional”, manifestó sobre el plantel dirigido por Fernando Mira.
William Moncada jugó en clubes como Estrella Roja, Real de Minas, Platense FC y UPNFM, cerrando así una carrera marcada por el fútbol y su vocación policial.