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Jugador hondureño se retira en pleno torneo para unirse a la Policía Nacional: Su nueva vida

El equipo del exdelantero está a un paso de meterse a la final del fútbol hondureño

  • Actualizado: 17 de mayo de 2026 a las 09:54
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Su equipo está a las puertas de jugar una final de Liga Nacional, pero prefirió unirse de lleno a la Policía Nacional de Honduras. La nueva vida de William Moncada.

Fotos: Cortesía.
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El futbolista hondureño William Moncada confirmó su retiro definitivo del fútbol profesional para dedicarse de lleno a su carrera dentro de la Policía Nacional de Honduras.
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El delantero de Génesis PN tomó la decisión debido a las exigencias laborales que enfrenta actualmente como sub comisario policial.
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Moncada reveló que sus nuevas responsabilidades ya no le permiten combinar el deporte con su trabajo como funcionario policial.
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“Son cuestiones de trabajo, creo que mi profesión ahorita me ha exigido un poco más a mis obligaciones como funcionario policial y es por eso que nos hicimos a un lado del equipo Génesis”, declaró.
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El atacante explicó que desde el inicio de su carrera tenía claro que su prioridad siempre sería la institución policial.
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“Yo como oficial de policía desde un principio lo tenía claro, creo que esta es mi carrera”, expresó el futbolista hondureño.
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William Moncada ya había anunciado un retiro en el año 2023 mientras jugaba para UPNFM, aunque posteriormente regresó a las canchas para reforzar a Génesis, equipo de la Policía Nacional.
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En esta ocasión, el atacante asegura que la decisión es definitiva porque ya no dispone del tiempo necesario para entrenar y competir en Liga Nacional.
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“Las responsabilidades que se me han encomendado son un poco complicadas, donde no me queda tiempo para practicar el deporte”, señaló.
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Moncada confesó sentirse satisfecho con la carrera que logró construir en el fútbol hondureño mientras servía en la Policía Nacional.
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El ahora exdelantero también aseguró que continuará pendiente del fútbol y apoyando a sus excompañeros desde fuera de las canchas.
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Sobre el gran momento de Génesis PN en las triangulares del Clausura 2026, Moncada afirmó que no le sorprende el rendimiento del equipo.
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“Creo que hay un gran talento humano, grandes futbolistas que tienen bastante recorrido en Liga Nacional”, manifestó sobre el plantel dirigido por Fernando Mira.
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William Moncada jugó en clubes como Estrella Roja, Real de Minas, Platense FC y UPNFM, cerrando así una carrera marcada por el fútbol y su vocación policial.
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