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Fichajes Honduras: Se van de Olimpia y pelea crack con Motagua; legionario vuelve

Te mostramos los últimos rumores y fichajes en el fútbol de Honduras

  • Actualizado: 17 de mayo de 2026 a las 09:08
Fichajes Honduras: Se van de Olimpia y pelea crack con Motagua; legionario vuelve
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Olimpia hace barrida tras quedar eliminado y pelea crack con Motagua. Así se mueve el mercado de fichajes en Honduras.

 Fotos: Cortesía.
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Francisco Martínez - El "Chelito" es uno de los mejores jugadores de Marathón, pero con opciones en Olimpia y Motagua. Sin embargo, su nombre está anunciado para jugar entre el 6 y 7 de junio en un torneo amateur en Houston, USA, que se llama Copa Mariachi.
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Valerio Marinacci - El futbolista de raíces hondureñas nacido en Roma, Italia, vuelve a estar en la órbita de Génesis PN para la próxima temporada. Se formó en la Lazio y ha jugado en el Enna Calcio de la cuarta división italiana.
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El mediocampista costarricense Gabriel Leiva tiene contrato con Potros de Olancho FC, pero se analiza si habrá rescisión de contrato.
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Christian Canales - El defensor del CD Choloma está a punto de convertirse en nuevo fichaje del Olimpia. Lo buscan para reforzar la zona baja del club ante la salida de varios jugadores.

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Jorlián Sánchez - El panameño tiene 6 meses de contrato con Olancho FC y se analiza su baja debido a su pobre desempeño en el torneo Clausura.
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Yeison Mejía - Se quedó sin contrato en los Potros de Olancho FC y no tiene oferta de renovación.
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Diego Rodríguez - El lateral sigue sin vínculo con Olancho FC y tampoco tiene oferta de renovar.
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Cristian Cálix - Dejó gratas sensaciones en el Olancho FC y el club busca de inmediato la renovación.
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Harold Fonseca - El guardameta desconoce su futuro en los Potros de Olancho FC tras finalizar su contrato.
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Omar Elvir - El "Burrito" destacó que analizará su continuidad con Olancho FC tras el término de su contrato.
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Gerson Argueta - Tuvo participación constante en los Potros y la directiva asegura no tendrá problemas en renovarlo.
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Elison Rivas - Sin contrato tras el torneo Clausura, es buscado por el Antigua de Guatemala y Alianza de El Salvador.
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Maynor Arzú - No tuvo el mejor desempeño con el León, su renovación está en veremos.
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Josman Figueroa - Se queda sin vínculo contractual en el León y no entra en los planes de la directiva. La última palabra la tiene el DT Eduardo Espinel.
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Facundo Queiroz - El zaguero uruguayo tiene los días contados en el León, el club busca un central de perfil zurdo.
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Carlos "Mango" Sánchez - Aún no tiene oferta de renovación en el Olimpia. Pero es claro que el club quiere fichar un nuevo defensa con perfil izquierdo.
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Agustín Mulet - El mediocampista argentino también finalizó contrato y no hay pláticas de renovaciones, tiene ofertas en su país.
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Jerry Bengtson - Finalizó su contrato con el Olimpia y dejó en el aire su futuro: "Voy a descansar unos días y luego a ver qué pasa", soltó.
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Jorge el "Toro" Benguché - Es otro de los jugadores que se quedó sin contrato en los blancos. La directiva si desea su continuidad.
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José Mario Pinto - Aún no llega a un acuerdo de renovación con Olimpia, la directiva lo quiere firmar ya, pero el jugador desea jugar en el extranjero. Ahorita no tiene una oferta formal.
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