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Luis Palma suma uno más: los hondureños con más títulos en el extranjero

Luis Palma se ha consagrado campeón en Polonia, convirtiéndose en el primer hondureño en ganar tres ligas diferentes en Europa, sin embargo, aún le falta para igualar a Emilio Izaguirre

  • Actualizado: 16 de mayo de 2026 a las 14:40
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Luis Palma ganó la liga de Polonia con Lech Poznan y sigue subiendo puestos.

 Fotos: Archivo | Cortesía
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En 2018, Brayan Beckeles, de gran paso por el Necaxa, se coronó campeón de la desaparecida Copa MX.
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Los hondureños Romell Quioto, Alberth Elis y Boniek García ganaron la US Open Cup con el Houston Dynamo en 2018.
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Carlos Pavón es una leyenda absoluta del desaparecido Monarcas Morelia, con el que ganó la Liga MX en el Apertura 2000.
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Eduardo Bennett sumó un título de liga en Argentina durante su paso por el San Lorenzo de Almagro en 1995.
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Osman Chávez ganó la liga de Polonia con el Wisla Cracovia en la temporada 2010-11.
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Edgar Álvarez ganó títulos con dos clubes de renombre mundial como el Peñarol de Uruguay y la Roma de Italia. En el país charrúa conquistó el Campeonato Uruguayo y con los "Giallorossi" la Supercopa de Italia.
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Víctor "Muma" Bernárdez ganó la Liga de Bélgica con el Anderlecht y la Supporters Shield con el San José Earthquakes.
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Alex López conquistó una Liga de Costa Rica, la Liga Concacaf y la Copa Centroamericana con la camiseta de la Liga Deportiva Alajuelense.
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David Ruiz ya suma tres títulos con el Inter Miami. El hondureño ya levantó la Leagues Cup, el Supporters Shield y la MLS Cup, el más importante de todos.
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Maynor Figueroa hizo historia ganando la FA Cup con el Wigan de Inglaterra y la US Open Cup y el Supporters Shield con el Dallas FC de la MLS.
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Enrique "La Coneja" Cardona es para muchos el mejor jugador hondureño de la historia y sus números con el Atlético de Madrid lo avalan. Durante su paso por el equipo colchonero ganó dos Ligas de España y la Copa del Rey.

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Roger Espinoza fue pieza clave de aquel Wigan que ganó la FA Cup ante el Manchester City y también conquistó tres US Open Cup con el Sporting Kansas City.
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Andy Najar suma cuatro títulos tras ganar dos ligas de Bélgica y la Supercopa belga con el Anderlecht y la US Open Cup con el Nashville SC.

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Luis Palma ya lleva sesi títulos en el fútbol europeo. Con el Celtic ganó dos ligas y una Copa de Escocia, con el Olympiacos ganó liga y Copa en Grecia y en el Lech Poznan acaba de ganar la liga de Polonia.
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David Suazo no es el primer lugar, pero tiene el palmarés más envidiable con dos Series A, una Copa Italia, una Champions, una Supercopa de Italia y la Copa de la Liga en Portugal con el Benfica.
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Tyson Núñez ganó siete títulos en el extranjero. Uno en Guatemala con el Comunicaciones y seis con el Nacional en Uruguay.
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Emilio Izaguirre es el primer lugar de la lista con 14 títulos. El exdefensor conquistó siete ligas, tres Copas y cuatro Copas de la Liga con el Celtic.
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