Mourinho pone las cosas claras: Sus exigencias para ser el nuevo técnico del Real Madrid

Se ha revelado la lista de exigencias que puso José Mourinho para convertirse en el nuevo técnico de Real Madrid de cara a la próxima temporada.
El Real Madrid prepara uno de los movimientos más impactantes de los últimos años tras una temporada nefasta donde se quedó sin poder conseguir títulos.
Según información revelada por Diario Marca, José Mourinho será el nuevo entrenador del conjunto merengue para la temporada 2026/27, en una decisión que ya habría sido tomada por Florentino Pérez y la cúpula directiva del club blanco.
La noticia ha sacudido por completo al madridismo y al fútbol europeo, ya que el técnico portugués volvería a la institución más de una década después de su primera etapa.
Mou dejó una huella imborrable por su fuerte carácter, su liderazgo y la intensidad competitiva que logró instalar dentro del vestuario.
De acuerdo con la información publicada en España, el anuncio oficial se realizará una vez finalice la Copa del Mundo, momento en el que el Real Madrid comenzará una profunda reconstrucción deportiva tras una temporada llena de conflictos internos, resultados irregulares y problemas de convivencia dentro del camerino.
La directiva encabezada por Florentino Pérez considera que el club necesita recuperar autoridad, disciplina y jerarquía dentro del vestuario, especialmente después de las constantes polémicas que estallaron en las últimas semanas
Frente a este panorama, Florentino Pérez habría tomado la decisión de apostar nuevamente por Mourinho, convencido de que es uno de los pocos entrenadores capaces de controlar un vestuario repleto de figuras mundiales y egos gigantescos.
Para concretar la operación, el Real Madrid pagará una cláusula de rescisión cercana a los 3 millones de euros al Benfica, club con el que el entrenador portugués mantiene actualmente un vínculo contractual.
La negociación habría avanzado rápidamente durante los últimos días debido a la urgencia que existe dentro del club blanco por cerrar cuanto antes al nuevo líder del proyecto.
Ahora, el portugués regresaría con una misión mucho más compleja: reconstruir un vestuario fracturado y devolverle identidad competitiva a un grupo que ha sido señalado por falta de carácter y exceso de individualismo en los últimos años.
Sin embargo, Mourinho también habría puesto condiciones muy claras para aceptar el reto. Según reveló la prensa internacional, el entrenador exigió tener mayor peso dentro de las decisiones deportivas del club, especialmente en el apartado de fichajes.
El portugués quiere participar directamente en la elección de los refuerzos y tener voz por encima incluso de algunos nombres impulsados desde la dirigencia. En su primera etapa, Florentino Pérez respaldó varias de sus recomendaciones, fichando futbolistas que terminaron siendo fundamentales como Luka Modric, Mesut Özil y Sami Khedira.
Además, Mourinho pidió que se respeten completamente las jerarquías internas dentro del Real Madrid.
Mourinho considera que debe estar por encima de cualquier jugador y tener autoridad absoluta sobre el grupo, algo que considera indispensable para evitar problemas como los ocurridos recientemente con Mbappé y otras figuras del plantel.
El portugués no quiere trabajar con el preparador físico Antonio Pintus, como tampoco quiso integrarlo en su staff Carlo Ancelotti. Mourinho no quiere a nadie cercano a Florentino en su entorno, nadie que mantenga informado al segundo al presidente.
La posible llegada de Mourinho ya divide opiniones entre aficionados y analistas. Algunos consideran que su fuerte personalidad es exactamente lo que necesita el Real Madrid para recuperar el orden y el respeto dentro del vestuario.
José Mourinho volverá a caminar por el banquillo del Santiago Bernabéu con la misión de rescatar al Real Madrid del caos deportivo y emocional que vive actualmente.