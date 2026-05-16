¡Último baile! Las grandes figuras que dicen adiós a sus clubes esta temporada

Estos son los grandes cracks del fútbol que se despiden de sus clubes en el cierre de esta temporada.
Mohamed Salah: Tras nueve años en Anfield, "El Faraón" se despide del Liverpool, como leyenda absoluta tras conquistar dos Premier Leagues, una Champions League y convertirse en el tercer máximo goleador en la historia del club con 257 anotaciones.
Andrew Robertson: Otra despedida dolorosa que vivirá Anfield es la del lateral izquierdo escocés, tras no llegar a un acuerdo para su renovación.
Robert Lewandowski: El delantero polaco dice adiós al Barcelona tras cuatro años vestido de azulgrana, en donde se ganó a pulso el cariño de la afición tras ser pieza clave en la reconstrucción de un equipo que tras la salida de Messi ganó tres títulos de Liga y una Copa del Rey.
André-Pierre Gignac: En 2015, la llegada del francés al fútbol mexicano generó altas expectativas. 11 años después, quedó demostrado que Tigres no se equivocó y hoy el galo, convertido en un regio más, es leyenda absoluta en San Nicolás de los Garza.
Bernardo Silva: Desde que Pep Guardiola llegó al club en 2016, Bernardo Silva fue una pieza clave en el Manchester City. El portugués ganó muchos títulos, entre ellos una Champions, y esta temporada dice adiós con la FA Cup y con la posibilidad de conquistar una vez más la Premier.
Antoine Griezmann: Ídolo total del Atlético de Madrid, el francés, campeón del mundo en 2018, deja el Metropolitano a mitad de temporada y pondrá marcha a la MLS, en donde ya lo espera el Orlando City.
Dani Carvajal: No está confirmado, pero es un secreto a voces. El capitán del Real Madrid sería uno de los jugadores que deje el club este año para dar inicio a la reconstrucción de la mano de José Mourinho.
David Alaba: En 2022 fue pieza clave para ganar la Champions, pero en la actualidad ha quedado muy relegado por las lesiones y todo apunta a que dejará el Real Madrid este año.
Leon Goretzka: El futbolista alemán deja el Bayern Múnich y muchos clubes europeos miran con mucha atención su situación.
Mike Maignan: El portero de la selección de Francia estaría viviendo sus últimas horas como jugador del Milan y podría cambiar de aires tras culminar contrato con los "Rossoneri".
Ernesto Valverde: El exentrenador del Barcelona se despide del Athletic Club tras una exitosa etapa en donde logró clasificar al equipo a Champions.
Andoni Iraola: El técnico español ha hecho una histórica campaña con el Bournemouth, teniéndolo a las puertas de clasificar a Champions League antes de despedirse del modesto club inglés.