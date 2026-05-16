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Barrida en Olimpia: Los jugadores que no seguirían tras fracaso en el Clausura de Liga Nacional

La directiva comandada por Rafael Villeda, estaría haciendo una barrida de jugadores en la plantilla

  • Actualizado: 16 de mayo de 2026 a las 08:36
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Olimpia se renovará de cara al próximo torneo de Liga Nacional y Copa Centroamericana. Las bajas que tendrá el equipo melenudo.

Fotos: Cortesía.
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El Club Deportivo Olimpia sufrió este viernes una dolorosa derrota de 1-0 ante Marathón en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

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Ese resultado dejó al equipo melenudo eliminado en triangulares del torneo Clausura 2026 y sin posibilidades de jugar la Gran Final.

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La eliminación representa un fracaso para el equipo que venía de ser bicampeón del fútbol hondureño.

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Ante esto, la directiva comandada por Rafael Villeda, estaría haciendo una barrida de jugadores en la plantilla de cara a la siguiente temporada.

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El técnico Eduardo Espinel no se movería del banquillo, pero estos futbolistas no seguirían en el Rey de Copas.

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Carlos “Mango” Sánchez - En este Clausura perdió protagonismo y no entraría en planes para la próxima temporada. Podría ser una de las salidas en la zona baja del club.
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Facundo Queiroz - El zaguero uruguayo termina contrato y y la directiva analizaría liberar cupos de extranjeros.
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Elison Rivas - El lateral izquierdo estaría valorando opciones fuera del club y aparece entre los futbolistas con futuro incierto.
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José Mario Pinto - Sigue siendo uno de los candidatos más fuertes a salir al fútbol internacional. Clubes del extranjero lo quieren desde el torneo anterior.
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Yustin Arboleda - Por tema de edad y renovación generacional, podría vivir sus últimos meses como jugador albo. Hasta el momento está en duda.

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Jerry Bengtson - El máximo goleador histórico de Liga Nacional podría ser otra de las bajas importantes de cara a la próxima temporada. "Voy a descansar unos días y veré que pasa", dijo a EL HERALDO.
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Josman Figueroa - El joven futbolista no ha tenido minutos con Olimpia y podría ser enviado a préstamo a otro equipo de Liga Nacional.

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Santiago Ramírez - Borrado por completo de las alineaciones de Eduardo Espinel y estaría dejando libre otro cupo de extranjero.

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jorge Benguché - El killer melenudo podría ser tentado por otros equipos de la región.

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