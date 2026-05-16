Barrida en Olimpia: Los jugadores que no seguirían tras fracaso en el Clausura de Liga Nacional

Olimpia se renovará de cara al próximo torneo de Liga Nacional y Copa Centroamericana. Las bajas que tendrá el equipo melenudo.
El Club Deportivo Olimpia sufrió este viernes una dolorosa derrota de 1-0 ante Marathón en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.
Ese resultado dejó al equipo melenudo eliminado en triangulares del torneo Clausura 2026 y sin posibilidades de jugar la Gran Final.
La eliminación representa un fracaso para el equipo que venía de ser bicampeón del fútbol hondureño.
Ante esto, la directiva comandada por Rafael Villeda, estaría haciendo una barrida de jugadores en la plantilla de cara a la siguiente temporada.
El técnico Eduardo Espinel no se movería del banquillo, pero estos futbolistas no seguirían en el Rey de Copas.
Carlos “Mango” Sánchez - En este Clausura perdió protagonismo y no entraría en planes para la próxima temporada. Podría ser una de las salidas en la zona baja del club.
Facundo Queiroz - El zaguero uruguayo termina contrato y y la directiva analizaría liberar cupos de extranjeros.
Elison Rivas - El lateral izquierdo estaría valorando opciones fuera del club y aparece entre los futbolistas con futuro incierto.
José Mario Pinto - Sigue siendo uno de los candidatos más fuertes a salir al fútbol internacional. Clubes del extranjero lo quieren desde el torneo anterior.
Yustin Arboleda - Por tema de edad y renovación generacional, podría vivir sus últimos meses como jugador albo. Hasta el momento está en duda.
Jerry Bengtson - El máximo goleador histórico de Liga Nacional podría ser otra de las bajas importantes de cara a la próxima temporada. "Voy a descansar unos días y veré que pasa", dijo a EL HERALDO.
Josman Figueroa - El joven futbolista no ha tenido minutos con Olimpia y podría ser enviado a préstamo a otro equipo de Liga Nacional.
Santiago Ramírez - Borrado por completo de las alineaciones de Eduardo Espinel y estaría dejando libre otro cupo de extranjero.
jorge Benguché - El killer melenudo podría ser tentado por otros equipos de la región.