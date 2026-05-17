El "coqueteo" de Shakira a Clovis Nienow que paralizó las redes sociales

Nueva York, Estados Unidos.- Shakira llegó a Nueva York con una misión diplomática y musical, pero se fue con algo que ningún protocolo de prensa pudo prever: un momento de apenas unos segundos que puso a medio mundo a especular.

Los días 14 y 15 de mayo de 2026, la cantante barranquillera estuvo en la ciudad estadounidense para la conferencia de prensa del FIFA Global Citizen Education Fund, el evento en el que la organización futbolística presentó oficialmente su participación en el Mundial que arranca el 11 de junio.

Fue durante esa cobertura mediática que una mirada suya hacia Clovis Nienow captó la atención de la audiencia digital, y la situación escaló rápidamente: bastaron segundos de imágenes para que plataformas como TikTok, YouTube e Instagram se llenaran de reacciones.

Nienow es un modelo, actor y conductor mexicano nacido el 19 de junio de 1993 en Guanajuato, que mide 1.84 metros y que se unió como presentador del matutino "Hoy Día" de Telemundo en octubre de 2024.

Asistió al evento en calidad de enviado especial del programa y tuvo acceso a una entrevista individual con la artista.

Lo que ocurrió durante ese encuentro, o más bien lo que ocurrió instantes antes, fue lo que encendió la conversación.

La copresentadora Alessandra Villegas fue quien se percató del gesto minucioso que realizó la megaestrella colombiana luego de que el mexicano la saludara previo a la entrevista.

Villegas no guardó silencio. "¡Quédense con quien los mire como la colombiana miró a Clovis!", comentó la presentadora en tono burlesco durante la emisión, mientras en el set se tomaban el episodio con humor.

Su compañero Carlos Calderón, incluso, afirmó que le envió un mensaje al exparticipante de la cuarta temporada de "La casa de los famosos" tras notar lo ocurrido.

Los clips que circularon en redes sociales mostraban a Shakira en varios momentos del encuentro. Según usuarios, se acomodó el cabello de manera sutil, mostró sonrisas contenidas, desvió la mirada brevemente y, de acuerdo con varios clips, mordió su labio mientras Clovis hablaba.