Hipótesis del crimen en El Cimarrón: obligados a sacar dinero antes de ser carbonizados

El caso de las tres personas halladas sin vida y carbonizadas en la aldea El Cimarrón, en el Distrito Central, Francisco Morazán, continúa revelando detalles que dibujan una ruta de horror ocurrida entre distintos puntos de la capital hondureña.
Los hechos se remontan al pasado martes 12 de mayo de 2026, cuando las víctimas fueron encontradas en circunstancias violentas, dos de ellas dentro de un freezer y otra a pocos metros del lugar, lo que generó una fuerte movilización policial en la zona.
Cinco días después, este 17 de mayo, se conocieron nuevas versiones preliminares sobre lo que habría ocurrido antes de que los cuerpos fueran abandonados en el sector montañoso de El Cimarrón. Esto se sabe:
De acuerdo con líneas de investigación divulgadas en medios locales, las víctimas habrían sido interceptadas en otro punto de la capital, específicamente en la colonia Los Robles, donde se presume inició su privación de libertad.
A partir de ese momento, el caso habría tomado una dinámica de desplazamientos forzados por distintos sectores de Tegucigalpa, en medio de una situación que aún está bajo investigación de las autoridades.
Las indagaciones preliminares señalan que los afectados fueron llevados hasta cajeros automáticos en distintos puntos de la ciudad, donde habrían sido obligados a retirar dinero en efectivo bajo intimidación.
Según estas versiones, el dinero retirado habría sido utilizado para realizar pagos relacionados con sustancias ilícitas, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades.
Tras ese recorrido por la capital, las víctimas habrían sido trasladadas finalmente hacia la zona de El Cimarrón, un sector de difícil acceso donde posteriormente fueron localizados sin vida.
El hallazgo de los cuerpos el 12 de mayo marcó el inicio de una investigación que, hasta ahora, mantiene varias líneas abiertas para esclarecer cómo se ejecutó el crimen y quiénes estarían involucrados.
En medio del proceso judicial, el conductor de un microbús señalado como parte del traslado de las víctimas declaró públicamente su inocencia antes de una audiencia de declaración de imputado.
El hombre aseguró que se encontraba en el lugar de los hechos en una situación ajena al crimen, afirmando que no tenía conocimiento de lo ocurrido y que su presencia fue circunstancial.
Mientras tanto, las autoridades han confirmado la captura de tres personas relacionadas con el caso, aunque hasta el momento el requerimiento fiscal se ha presentado únicamente contra uno de los detenidos.
Fuentes vinculadas a la investigación señalan que el Ministerio Público ya tendría listos otros requerimientos fiscales contra los dos implicados restantes, en un proceso que avanza bajo reserva.
El caso continúa bajo investigación en la morgue de Medicina Forense, donde permanecen los cuerpos.