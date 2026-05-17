¿Dónde está Alejandra Coplán? Salió al colegio y nunca regresó a casa en Cortés

La espera comenzó desde temprano en una vivienda de Pimienta, Cortés. Alejandra Coplán, de 19 años, salió la mañana del viernes 15 de mayo rumbo a actividades de trabajo social relacionadas con su colegio, pero nunca regresó a casa.
Según relataron sus familiares, la joven fue vista por última vez alrededor de las 8:00 de la mañana, cuando salió de su vivienda con dirección a sus compromisos académicos.
Desde ese momento, la comunicación se perdió por completo. Sus seres queridos aseguran que no volvieron a recibir llamadas, mensajes ni noticias sobre su paradero.
Con el paso de las horas, la preocupación comenzó a crecer entre familiares, vecinos y amistades, quienes iniciaron una intensa búsqueda en distintos sectores del municipio.
A través de redes sociales, decenas de personas han compartido fotografías de Alejandra con la esperanza de obtener alguna pista que permita localizarla sana y salva.
Sus allegados aseguran vivir momentos de angustia e incertidumbre mientras continúan esperando información que les ayude a entender qué ocurrió con la joven estudiante.
La familia también hizo un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar con cualquier dato que pueda contribuir a encontrarla lo antes posible.
Las personas que tengan información sobre Alejandra Coplán pueden comunicarse a los números 9698-2376 y 9206-0088, o reportar cualquier pista mediante el sistema de emergencias 911.
La desaparición de la joven vuelve a encender las alertas en Honduras ante los constantes reportes de mujeres y adolescentes desaparecidas en diferentes regiones del país.
Mientras las horas avanzan, en Pimienta una familia continúa aferrada a la esperanza de volver a ver a Alejandra regresar a casa sana y salva.