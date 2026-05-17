La caótica escena que dejó la colisión de un bus contra varios vehículos en Guaimaca

El impacto frontal entre las unidades de transporte dejó escenas de caos y desesperación en la carretera hacia Olancho, donde pasajeros lesionados fueron auxiliados por cuerpos de socorro y pobladores de la zona. La escena del accidente fue caótica.
Dos buses de transporte interurbano, un camión cargado con sacos de café y un vehículo tipo paila terminaron completamente destruidos tras el fuerte accidente registrado en el sector de Las Marías, en Guaimaca, Francisco Morazán. Aquí los destrozos provocados.
Los daños materiales provocados por la colisión evidenciaron la magnitud del accidente en la carretera que conecta Tegucigalpa con Olancho. El vehículo pick-up quedó hecho añicos en su parte trasera
Paquetes de café quedaron esparcidos sobre la calzada luego de que el camión involucrado en el accidente se volcara y fuera arrastrado por la fuerza del impacto varios metro adelante.
Las imágenes captadas tras el accidente muestran la destrucción total en la parte frontal del autobus involucrado, reflejando la violencia con la que ocurrió la colisión.
Miembros de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) acordonaron la zona mientras equipos de emergencia atendían a los heridos para ser trasladados a centros asistenciales.
Los vehículos involucrados terminaron fuera de la calzada debido al impacto, mientras restos de vidrio, metal y pertenencias de pasajeros quedaron dispersos en la escena.
Milagrosamente, pese a la magnitud del accidente no se registró un número mayor de víctimas fatales tras el choque múltiple en Guaimaca.
El accidente ocurrido en el sector de Las Marías volvió a poner en debate la imprudencia de algunos conductores del transporte interurbano que circulan a alta velocidad en la carretera hacia Olancho.
Conductores que transitaban por la carretera hacia Olancho detuvieron su marcha para colaborar en las labores de rescate tras observar la magnitud de los daños dejados por el percance vial.
La circulación vehicular permaneció parcialmente interrumpida durante varias horas mientras autoridades realizaban el levantamiento de información y retiraban las unidades destruidas de la vía.
Las pérdidas materiales en el accidente fueron cuantiosas como muestran las imágenes desde la zona del accidente vial.
El fuerte choque registrado en Guaimaca dejó una mujer gravemente herida, quien murió camino al hospital, y varios pasajeros en recuperación, entre ellos un menor de aproximadamente cinco años que fue trasladado de emergencia a un centro asistencial.
El vehículo tipo paila afectado en la colisión sufrió severos daños en su estructura luego de ser impactado y arrastrado por las unidades de transporte de pasajeros.
La tragedia dejó en evidencia los peligros constantes que enfrentan usuarios del transporte interurbano debido a maniobras imprudentes y rebases prohibidos en la carretera hacia Olancho.
Autoridades de tránsito investigan las causas exactas del accidente mientras ciudadanos exigen mayores controles para evitar nuevas tragedias en una de las rutas más transitadas del país.