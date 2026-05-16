“No es fácil perder una hija": Exigen agilizar pruebas forenses por caso de Yorleni Alas

La desaparición de Yorleni Alas continúa causando indignación en Cortés, mientras organizaciones civiles y colectivos de mujeres exigen a las autoridades acelerar las investigaciones para determinar si una osamenta hallada recientemente corresponde a la joven de 18 años.
El caso volvió a generar preocupación luego de que el pasado 14 de mayo fueran encontrados restos humanos en avanzado estado de descomposición en una zona solitaria de la colonia 1 de Mayo, en Puerto Cortés.
Desde entonces, familiares, ciudadanos y representantes de organizaciones sociales mantienen la atención puesta en los análisis forenses que podrían confirmar o descartar si los restos pertenecen a Yorleni.
La joven fue reportada como desaparecida el pasado 4 de mayo, luego de salir de su lugar de trabajo junto a su hermana en circunstancias que todavía son investigadas por las autoridades.
Según el relato brindado por su padre, ambas jóvenes abordaron una motocicleta conducida por un hombre que les ofreció llevarlas por 150 lempiras. El acuerdo consistía en trasladar primero a una de ellas y luego regresar por la otra.
Horas después, la hermana de Yorleni fue encontrada en un relleno sanitario con indicios de haber sido abusada sexualmente, mientras que desde ese día no se volvió a tener información sobre el paradero de la joven desaparecida.
Las investigaciones condujeron posteriormente a la captura de un sospechoso identificado como Henry Turcios, señalado de haber transportado a las jóvenes en la motocicleta la noche de la desaparición.
Las alarmas crecieron aún más cuando se conoció que la osamenta localizada en la colonia 1 de Mayo tenía pulseras y cadenas similares a las que portaba Yorleni el día que desapareció.
Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la identidad de los restos encontrados, por lo que Medicina Forense continúa realizando los estudios correspondientes.
Gabriela Guzman, representante de la Asociación de Mujeres Porteñas, expresó la preocupación y el dolor que rodea a la familia de la joven desaparecida.
“No es fácil perder una hija, una hija que anda trabajando y que muera de esta manera”, manifestó.
La representante también cuestionó la respuesta de las autoridades en casos de desaparición de mujeres, señalando que muchas veces las búsquedas comienzan varias horas después de las denuncias.
“Para que una mujer empiece a ser buscada, tienen que pasar entre 24 y 72 horas. Desde ahí tenemos un problema en las leyes”, expresó.
Las organizaciones civiles aseguraron además que continuarán impulsando acciones y acompañando las investigaciones hasta conocer el paradero de Yorleni Alas, insistiendo en que la sociedad debe unirse para exigir justicia y respuestas ante este tipo de hechos.