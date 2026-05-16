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Envían a prisión a “La Diabla” y “La Poderosa”, del Cártel del Diablo

Las autoridades vinculan a “La Diabla” y “La Poderosa” con actividades criminales del temido “Cártel del Diablo” en Yoro

  • Actualizado: 16 de mayo de 2026 a las 14:46
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Tras ser capturadas en operativos simultáneos ejecutados en Sulaco, Yoro, un juez dictó este 16 de mayo prisión preventiva contra María Ramona Ferrera Rodas, alias “La Diabla”, y Susbinia Deyanara Gutiérrez, conocida como “La Poderosa”.

 Foto: EL HERALDO
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Ambas fueron enviadas a prisión mientras avanza el proceso penal en su contra, aunque hasta el momento las autoridades judiciales no han confirmado la fecha exacta en la que se desarrollará la audiencia inicial.

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El Ministerio Público las acusa de varios delitos, entre ellos asociación para delinquir, tráfico de drogas, complicidad en asesinato y extorsión, además de otras actividades ilícitas presuntamente cometidas en beneficio de la estructura criminal.

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Las capturas ocurrieron el pasado viernes 15 de mayo durante dos operativos simultáneos ejecutados por agentes de investigación e inteligencia en diferentes sectores del municipio de Sulaco, departamento de Yoro.

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Uno de los allanamientos se desarrolló en la colonia González, donde fue arrestada María Ramona Ferrera Rodas, de 37 años, identificada por las autoridades con el alias de “La Diabla”.

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Según la Secretaría de Seguridad, "La Diabla" es hermana de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, señalado como el principal cabecilla de la organización criminal que continúa prófugo.

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El comisionado Wilmer Mayes aseguró que María Ramona era considerada una colaboradora estratégica dentro del grupo delictivo y presuntamente mantenía comunicación directa con su hermano para coordinar acciones criminales.

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Durante la inspección en la vivienda de “La Diabla”, agentes policiales decomisaron siete teléfonos celulares, una tablet, dinero en efectivo, droga y una carta manuscrita que ahora forma parte de las investigaciones.

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Las autoridades detallaron que en el inmueble encontraron 92 puntas de cocaína y dos bolsas plásticas adicionales con aproximadamente seis onzas del mismo alucinógeno.

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De manera paralela, otro equipo policial se desplazó hasta la aldea El Desmonte, también en Sulaco, donde fue detenida Susbinia Deyanara Gutiérrez Palma, alias “La Poderosa”, de 29 años.

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De acuerdo con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la mujer estaría vinculada a la venta y distribución de drogas a favor del “Cártel del Diablo”.

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En su poder fueron decomisadas 80 puntas de cocaína, cuatro paquetes de marihuana, dinero en efectivo y un teléfono celular, elementos que ahora serán utilizados como evidencia dentro del proceso judicial.

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Las autoridades hondureñas sostienen que continúan ampliando las investigaciones sobre esta estructura criminal y aseguran que ya tienen identificadas a cerca de 80 personas que colaborarían directa o indirectamente con la organización.

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Con estas detenciones, ya suman al menos 12 capturados vinculados al “Cártel del Diablo”, grupo criminal señalado por diversos hechos violentos, narcotráfico, extorsión y asesinatos en varias regiones del país.

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