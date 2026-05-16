Envían a prisión a “La Diabla” y “La Poderosa”, del Cártel del Diablo

Tras ser capturadas en operativos simultáneos ejecutados en Sulaco, Yoro, un juez dictó este 16 de mayo prisión preventiva contra María Ramona Ferrera Rodas, alias “La Diabla”, y Susbinia Deyanara Gutiérrez, conocida como “La Poderosa”.
Ambas fueron enviadas a prisión mientras avanza el proceso penal en su contra, aunque hasta el momento las autoridades judiciales no han confirmado la fecha exacta en la que se desarrollará la audiencia inicial.
El Ministerio Público las acusa de varios delitos, entre ellos asociación para delinquir, tráfico de drogas, complicidad en asesinato y extorsión, además de otras actividades ilícitas presuntamente cometidas en beneficio de la estructura criminal.
Las capturas ocurrieron el pasado viernes 15 de mayo durante dos operativos simultáneos ejecutados por agentes de investigación e inteligencia en diferentes sectores del municipio de Sulaco, departamento de Yoro.
Uno de los allanamientos se desarrolló en la colonia González, donde fue arrestada María Ramona Ferrera Rodas, de 37 años, identificada por las autoridades con el alias de “La Diabla”.
Según la Secretaría de Seguridad, "La Diabla" es hermana de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, señalado como el principal cabecilla de la organización criminal que continúa prófugo.
El comisionado Wilmer Mayes aseguró que María Ramona era considerada una colaboradora estratégica dentro del grupo delictivo y presuntamente mantenía comunicación directa con su hermano para coordinar acciones criminales.
Durante la inspección en la vivienda de “La Diabla”, agentes policiales decomisaron siete teléfonos celulares, una tablet, dinero en efectivo, droga y una carta manuscrita que ahora forma parte de las investigaciones.
Las autoridades detallaron que en el inmueble encontraron 92 puntas de cocaína y dos bolsas plásticas adicionales con aproximadamente seis onzas del mismo alucinógeno.
De manera paralela, otro equipo policial se desplazó hasta la aldea El Desmonte, también en Sulaco, donde fue detenida Susbinia Deyanara Gutiérrez Palma, alias “La Poderosa”, de 29 años.
De acuerdo con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la mujer estaría vinculada a la venta y distribución de drogas a favor del “Cártel del Diablo”.
En su poder fueron decomisadas 80 puntas de cocaína, cuatro paquetes de marihuana, dinero en efectivo y un teléfono celular, elementos que ahora serán utilizados como evidencia dentro del proceso judicial.
Las autoridades hondureñas sostienen que continúan ampliando las investigaciones sobre esta estructura criminal y aseguran que ya tienen identificadas a cerca de 80 personas que colaborarían directa o indirectamente con la organización.
Con estas detenciones, ya suman al menos 12 capturados vinculados al “Cártel del Diablo”, grupo criminal señalado por diversos hechos violentos, narcotráfico, extorsión y asesinatos en varias regiones del país.