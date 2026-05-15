“Mami, no me espere": último mensaje de Rosi Izaguirre antes de ser encontrada muerta en La Tigra

Rosi Izaguirre, una joven de 26 años, fue encontrada sin vida la noche del lunes -11 de mayo- en una zona boscosa del Parque Nacional La Tigra, luego de haber permanecido desaparecida durante dos días tras salir a una supuesta fiesta con un familiar. Esto dijo antes de salir:
Rosi Fabiola Izaguirre Rodríguez, quien trabajaba como empleada doméstica, fue hallada muerta específicamente en la aldea Jutiapa, en Francisco Morazán, en un sector de difícil acceso.
Antes de salir de su vivienda y ser encontrada sin vida, Rosi dejó un mensaje a su progenitora. “Mami, no me espere, voy a una fiesta con mi primo”, escribió la joven antes de perder comunicación con su familia.
De acuerdo con la información preliminar, la última vez que fue vista con vida fue la noche del sábado -9 de mayo-, cuando salió desde el sector de El Hatillo hacia una fiesta en el desvío hacia La Tigra, supuestamente acompañada de un primo y otras personas.
Familiares relataron que, al pasar las horas y no tener noticias de ella, comenzaron una búsqueda desesperada y posteriormente interpusieron la denuncia de desaparición ante las autoridades.
Tras dos días de búsqueda, el cuerpo de Rosi fue localizado oculto entre matorrales y cubierto con hojas secas, presuntamente para intentar esconder la escena del crimen.
En imágenes captadas en el lugar se observó que la joven presentaba varios moretones en el cuello y parte del rostro. Además, sobre su cabeza había una chumpa de mezclilla.
Las autoridades también confirmaron que Izaguirre Rodríguez fue encontrada semidesnuda en la zona montañosa donde ocurrió el hallazgo, aunque hasta el momento no se ha determinado oficialmente si fue víctima de abuso sexual.
Las autoridades no han brindado detalles sobre el supuesto primo con quien salió hacia la fiesta.
El caso ha generado consternación entre familiares y pobladores, quienes exigen justicia por la muerte de la joven hondureña.